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بالفيديو.. مواطنة تنقل الأسر المحتاجة مجانًا بسيارتها في تبوك

منذ يوم
15272
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بالفيديو.. مواطنة تنقل الأسر المحتاجة مجانًا بسيارتها في تبوك

تبوك (صدى):
قررت مواطنة من منطقة تبوك، بتخصيص ساعات من يومها لنقل الأسر المحتاجة مجانا بواسطة سيارتها، حيث بدأت ذلك منذ أكثر من عامين.

وقالت المواطنة لـ قناة الإخبارية، إنها كانت تعاني من الانتقال لتلبية مطالبها وعدم وجود عمل، وعندما وجدت وظيفة وامتلكت سيارة عاهدت نفسها على نقل الأسر المحتاجة.

وأضافت أنها بدأت من منذ عام 2019، حيث تنقل الأسر التي لا تمتلك سيارة، من أجل شراء الأدوية أو الطعام.

وتابعت أنه بحكم عملها كإدارية في أحد المستشفيات، تقوم بعرض خدماتها بشكل لبق على المراجعين الذين ليس لديهم سيارة.

وأشارت إلى أنها تقوم بنقل النساء الكبيرات بالسن وذوي الهمم والمعنفات والأسر التي لا يوجد لها أبناء. وأنهم يتواصلون معها لنقلهم في أي وقت.

سيارة
المملكة
منطقة تبوك
مواطنة
الأسر المحتاجة
ذوي الهمم
تخصيص ساعات

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133669
منذ 23 ساعة
جزاها الله خير وبارك لها فيما اعطاها .. آمين ..
ابو علي
ابو علي عدد التعليقات : 220
منذ 21 ساعة
انتشر النفاق في المجتمع بشكل غير طبيعي الواحد صار يصور وهو يتبرع ولا يعمل شي
يطلب الأجر من الناس وليس من رب الناس الله المستعان
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53051
منذ 19 ساعة
الله يجزاها خير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82887
منذ 17 ساعة
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82887
منذ 17 ساعة
بالتوفيق
شرحبيل
شرحبيل عدد التعليقات : 713
منذ 11 ساعة
تمام.. القصه انها بتساعد اثنين ثلاثه وبعدها سيفون ازرق كويس إذا ساعدت واحد بس
مشآعر انسان ..
مشآعر انسان .. عدد التعليقات : 45
منذ 48 دقيقة
الله يسعد قلبها ويوفقها وييسر لها كل امور حياتها ويستر عليها ..
جزاها الله كل خير

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أحدث التعليقات

مشآعر انسان ..
من يؤذي الناس ويظلمهم ويضرهم في انفسهم وحياتهم سوف يسلط عليه من يؤذيه ويظلمه ويضره
نجاة محمد
يا حليلة
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ..
ابو محمد 😎 ✍️
استنزاف الى حد الجفااف ..
???
ياكثر اصحابك يافرعون يوم القيامة

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