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القتل تعزيراً بمواطن اشترك في خلية إرهابية وأطلق النار على رجال الأمن بالشرقية

منذ يوم
17034
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القتل تعزيراً بمواطن اشترك في خلية إرهابية وأطلق النار على رجال الأمن بالشرقية

واس (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بالمنطقة الشرقية ، فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلك لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / عدنان بن مصطفى الشرفا - سعودي الجنسية - على تهريب الأسلحة من وإلى المملكة، والإشتراك في خلية إرهابية تهدف لزعزعة الأمن في البلاد، واستهداف رجال الأمن من خلال إطلاق النار عليهم بقصد قتلهم، وعلى مقرات الجهات الأمنية وإثارة الفوضى والشغب.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الإتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به الجاني من جرائم عديدة ومحرمة وصدرت باجتماع وتخطيط وأن تلك الجرائم فيها من الشرور والبلاء العام ولا ينقطع إلا باستئصال من فعلها ، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني/ عدنان بن مصطفى الشرفا ، اليوم الاثنين 29 / 01 / 1443 هـ بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وأن هذه البلاد لن تتوانى عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

وزارة الداخلية
المملكة
المنطقة الشرقية
تهريب الأسلحة
تنفيذ حكم
القتل تعزيرا

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133695
منذ يوم
الى جهنم كل خاين .. بإذن الله ..
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8514
منذ يوم
ألروافض اعداء الدين والوطن يأكلون من خيرات الوطن وولائهم لاسيادهم في طهران خونه لا يمكن الوثوق في الروافض إلا إذا تبرأوا من التشيع البغيض واتبعوا كتاب الله وسنة رسوله
بومشعل
بومشعل عدد التعليقات : 24
منذ يوم
بقى رأس الحية سلمان العودة المحكوم علية بالاعدام
محمد
محمد عدد التعليقات : 26
منذ يوم
لاتعمم على كل الشيعة يالمدعو غيور
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53051
منذ 23 ساعة
يستاهل كل خائن لوطنه القصاص تعزيرا
شيخين1
شيخين1 عدد التعليقات : 704
منذ 23 ساعة
يااخ غيور ترى كلنا وطنين ونحب الوطن وغيورين على وطنا ولاكن يااخي لالالاوالف لاللتعميم اول شي ليس كل الشيعة حاقدين على الوطن هائؤلا شلة فاسدة وموالين وخدام ايران وهم قلة قليلة وليس كل الشيعة اوكما سميتهم بلروافض والله ان تسعين في المية مخلصين ويخدمون وطنهم بكل حب واخلاص وتفاني وحبهم للوطن يفوق حبك لوطنك فلاتعمم وبعدين ياغبي كم واحد سني قتل وخرب في البلد وكم سني ارهابي قتل امة وابوة واخو وابن عمة وكم واحد موجود في السجن سجن الحايروسجن ذهبان قبض عيهم قبل تنفيذ مبتغاهم قارن وشوف وبعدين احكم الي قصوة قبل اسبوع في مكة وش تسمية تراة سني وقبلة كثير فلاتعمم ياغبي
شيخين1
شيخين1 عدد التعليقات : 704
منذ 23 ساعة
يااخ غيور ترى كلنا وطنين ونحب الوطن وغيورين على وطنا ولاكن يااخي لالالاوالف لاللتعميم اول شي ليس كل الشيعة حاقدين على الوطن هائؤلا شلة فاسدة وموالين وخدام ايران وهم قلة قليلة وليس كل الشيعة اوكما سميتهم بلروافض والله ان تسعين في المية مخلصين ويخدمون وطنهم بكل حب واخلاص وتفاني وحبهم للوطن يفوق حبك لوطنك فلاتعمم وبعدين ياغبي كم واحد سني قتل وخرب في البلد وكم سني ارهابي قتل امة وابوة واخو وابن عمة وكم واحد موجود في السجن سجن الحايروسجن ذهبان قبض عيهم قبل تنفيذ مبتغاهم قارن وشوف وبعدين احكم الي قصوة قبل اسبوع في مكة وش تسمية تراة سني وقبلة كثير فلاتعمم ياغبي
شيخين1
شيخين1 عدد التعليقات : 704
منذ 23 ساعة
ولا تزروا وازره وزر اخرى لاتعمم
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8514
منذ 14 ساعة
الأخ شيخين1
انا مطلع على عقائد الروافض وعندي معلومات عن ما أصله علمائهم من عقائد
فلايمكن الوثوق بالرافضي المتمسك بدينه وعقائده ومن لا يعتقد بها فهو ليس رافضي ولا تغرك اخي الكريم التقيه التي يستخدمها البعض لانها وقت التمكن والسيطره سوف تسقط التقيه وتظهر الانياب وتطبق العقائد والأصول الرافضيه على ارض الواقع
كيف تثق بدين يعتقد ان التقيه تسعة اعشاره فيظهر لك البعض ولائهم ووطنيتهم بينما هو يطبق عقيدة الكذب حتى التمكين
يؤصل علمائهم ان تسعة اعشار دينهم في التقيه ومن لاتقية له فلادين له
يعتقدون ان القران محرف ومن لايعتقد بذلك فهو منحرف عن العقيده الرافضية الصحيحه او يستخدم التقيه
ويعتقدون بكفر أصحاب وزوجات رسول الله ومن لايعتقد بذلك منحرف عنهم او يستخدم التقيه
ويعتقدون بكفر من لايؤمن باثني عشر اماما معصوما بعد رسول الله فنحن في عقيدتهم كفار مستحقون للموت
وسانقل لك بعض عقائدهم وفقني الله واياك للحق وهدى عوامهم للحق
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8514
منذ 14 ساعة
تارك التقية كتارك الصلاة جامع الأخبار: ص110 وبحار الأنوار: 75/412
هذا من اكبر علمائهم ولم ينقض كلامه احد من علمائهم فكلهم مجمعون على ذلك
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8514
منذ 14 ساعة
وعن الصادق (عليه السلام): عليكم بالتقية فإنه ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمنه لتكون سجيته مع من يحذره. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 16 ص212
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8514
منذ 14 ساعة
وأيضاً روي في الأصول من الكافي الجزء الثاني صفحة 217 عن أبي عبد الله أنه قال: "يا أبا عمر إن تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8514
منذ 14 ساعة
عن أبي علي الخراساني عن مولى لعلي بن الحسين عليهما السلام قال: كنت معه عليه السلام في بعض خلواته فقلت: إن لي عليك حقا ألا تخبرني عن هذين الرجلين: عن أبي بكر وعمر ؟فقال: كافران كافر من أحبهما. بحار الأنوار للمجلسي الجزء 69 ص137 – 138
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8514
منذ 14 ساعة
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من المحتوم الذي لا تبديل له عند الله قيام قائمنا ، فمن شك فيما أقول ، لقي الله وهو به كافر وله جاحد . وسائل الشيعة للحر
يعني اذا ماتؤمن بمهديهم الخرافه الذي دخل السرداب من 1200 سنه فانت كافر
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8514
منذ 14 ساعة
👇 هذا تكفير من ليس شيعي اثني عشري
قال الشيخ المفيد قدس الله روحه في كتاب المسائل: اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8514
منذ 14 ساعة
وغير ذلك كثير لايتسع المجال لطرحه
واعلم اخي الكريم ان مايظهر لك على السطح من وطنية وولاء ليس هو المعتقد الاثني عشري الحقيقي
وانما مغلف بغلاف التقيه
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8514
منذ 13 ساعة
الأخ شيخين سأتجاوز ما وصفتني به بقولك ياغبي
واعلم ان من تتكلم عنهم من إرهابيين قتله فجروا وقتلوا هؤلاء خوارج عن الحق حذر منهم رسولنا الكريم وكشف ضلالهم علمائنا فهم خارجون عنا وليسوا سنه
فهناك فارق بين من هي أصول دينه وبين من فعل ذلك حارج عن دينه
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8514
منذ 13 ساعة
ينسب علمائهم كذبا وزورا على الصادق انه قال في قتل الناصب -أي السني- ؟ قال: "حلال الدم، ولكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطًا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل، قلت فما ترى في ماله؟ قال: توه ما قدرت عليه".
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8514
منذ 13 ساعة
معلومه جانبيه
قرأت انه حسب مصادر من الاحوال الشخصيه في العراق
أن اكثر من ثلاثة آلاف مواطن عراقي اسمائهم عمر تقدموا بطلبات تغيير اسمائهم خوفا من القتل
بومشعل
بومشعل عدد التعليقات : 24
منذ 9 ساعات
يعني السنة مافجروا وماقتلوا ولم يبايعوا بن لادن وبالالاف أرهابيين بايعوا ووالوا بن لادن والبغدادي والله ماعنك سالفة وحكمك على الشيعة ظالم
شيخين١
شيخين١ عدد التعليقات : 704
منذ ساعة
اولا انا اسف جداجدا على وصفك بهاذا الوصف ممكن خانني التعبير بس ياخي الشيعة يختلفون في عقائدهم فلا يمكن ان اصف كل الشيعة بوصفك لهم فلااعتقد ان شيعة الاحساء كشيعة القطيف ولا شيعة القطيف كشيعة النجف ولاشيعة النجف كشيعة ايران والله العظيم فية اختلاف ياخي انا عملي مع شيعة الاحساء لاكثر من عشرين سنة فلم اجد فيهم الوصف الي وصفتة انت وقابلت شيعة القطيف بحكم عملي ووجتهم يختلفون مع شيعة الاحساء اختلاف واضح عموما انا اسف للمرة الف شكرا على تفهمك وكلنا تحت راية واحدة وفي بلد الامن والامان الذي لايفرق بين السنة والشيعة تحت قيادتنا الحكيمة والعظيمة

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