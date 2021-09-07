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"تعليم الحدود الشمالية" تكشف ملابسات شتم وكيل مدرسة لولي أمر

منذ يوم
24220
12
"تعليم الحدود الشمالية" تكشف ملابسات شتم وكيل مدرسة لولي أمر

نايف السالم (صدى):
كشفت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية، مساء أمس الأحد، ملابسات مقطع فيديو متداول تحت عنوان: "وكيل مدرسة بالحدود الشمالية يشتم ويتلفظ على ولي أمر طالب".

وقالت إدارة التعليم في بيانها: "انطلاقًا من مبدأ الشفافية وإيضاح الحقائق وإشارة إلى المقطع المتداول، نوضح أن الحادثة قديمة وقبل أكثر من ست سنوات، وتم استكمال إجراءاتها وتم إنهاء وإغلاق ملفاتها من الجهات ذات العلاقة في ذلك الحين".

وأضافت في البيان: "نبيّن أن الحادثة أو ما يشابهها لم تتكرر في جميع مدارس المنطقة مؤكدين حرص الإدارة العامة للتعليم على نشر ثقافة الحوار التربوي ومتابعة ذلك بشكل مستمر".

وشددت على الجميع تحري الدقة والبعد عن تداول ما يثير الجدل، والتأكد من المعلومات، وصحتها ومصداقيتها، وتوقيتها من مصادرها الخاصة والرسمية.

الحدود الشمالية
مدرسة
التعليم
ولي امر

التعليقات

محمد
محمد عدد التعليقات : 21
منذ يوم
قال قديمة قال ههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133652
منذ 22 ساعة
دامها قديمه ، فاالمثل قال // هرج باالماضي نقص باالعقل ..
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 167
منذ 20 ساعة
ما اشفنا تلفظ إلا المعلم الذي يعتبر قدوة وكلامه عن الدين للرجل
ابونايف
ابونايف عدد التعليقات : 2375
منذ 19 ساعة
يبون يطيرون الوكيل هههههه
أبوخالد إبن سمومة
أبوخالد إبن سمومة عدد التعليقات : 14219
منذ 19 ساعة
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم..
بومشعان
بومشعان عدد التعليقات : 21
منذ 19 ساعة
سب اصل ولي الامر وقال عنه حقير وأصلك حقير ودينك حقير هذا المفروض فصل من التعليم وسجن
مراقب
مراقب عدد التعليقات : 9
منذ 19 ساعة
رد على تعليق عبدالله
ولي امر الطالب رافضي اثني عشري لمز أمهات المؤمنين والصحابة وتلفظ على معاويه
ثم عاد وفي جيبه قلم كاميرا وستفز وكيل المدرسه بقوله يا أبناء عائشه
فكان رد الوكيل حمية للدين ونصرة لامهات المؤمنين والصحابة
فجزا الله الوكيل خير الجزاء ولعنة الله على الروافض
اخبث دين على وجه الأرض دين الاثني عشريه
بومشاري
بومشاري عدد التعليقات : 1
منذ 16 ساعة
يسب دين ولي امر الطالب ويسب اصله هذا المفروض سجن مؤبد قليل في حقه
عبدالإله
عبدالإله عدد التعليقات : 1
منذ 14 ساعة
سب الرجال وسب اصله وسب دينه والعقوبة اعفاءه ونقله لمدرسة اخرى هذي مكافأة وليس عقاب
زنجبيل
زنجبيل عدد التعليقات : 52
منذ 12 ساعة
إذا كلام مراقب صحيح !
فلعنة الله على رافضي دين الاسلام و لرافضي أيات البرأة لأم المؤمنين
و رافضي الدين خبثاء وفيهم التقية
كفرهم بكتاب الله واضح و صريح
محمد
محمد عدد التعليقات : 26
منذ ساعة
سب الدين بحد ذاته يوجب السجن والتعزير
بومشعل
بومشعل عدد التعليقات : 24
منذ ساعة
هذا جرس انذار لوزارة الداخلية بوجود تكفيرين على شاكلة هذا الوكيل يجب الانتباه لهم فهم قنبلة موقوته

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زعيم اااسيا
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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
إنا لله وإنا إليه راجعون
مسافر في زمن نسيان
اكون اشمك اكون اضمك اكون اذوب بأحضانك واتنفس عطرك
عابر سبيل
هذا فرنسي وغير مسلم؟ وهذي تصرفاته واخلاقة وال ز ق حمدالله يسب بنت في شرفها سعودية في المطار واشباه اشباه الرجال يطلعونه من السالفة...

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