"جيف بيزوس" يستثمر أمواله لإيجاد طريقة لإطالة عمره

واشنطن (صدى):
كشفت تقارير أن أغنى رجل في العالم "جيف بيزوس" مؤسس شركة "أمازون"، قرر أن يستثمر في تكنولوجيا مكافحة الشيخوخة وهو ما يمكن أن يطيل متوسط عمر الإنسان بنحو 50 عامًا.
وأصبح بيزوس واحدًا من العديد من المستثمرين في Altos Labs ، وهي شركة تقنية في وادي السيليكون تعمل على تقنيات جديدة تجريبية - وربما خطيرة - لتمديد الحياة.
واستأجرت تلك الشركة الجديدة العشرات من الأبقار من أفضل الجامعات للبحث في كيفية شيخوخة الخلايا وكيفية عكس هذه العملية.
وتهدف "تقنية إعادة البرمجة" هذه إلى إعادة الخلايا الطبيعية إلى حالة الخلايا الجذعية "البدائية" - أي كيف تعمل الخلايا عندما يولد شخص ما لأول مرة - من أجل التعافي والتجديد.