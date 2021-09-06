القحطاني يتحدث عن فوائد صحية مذهلة لشجرة العناب للحوامل والأطفال

أميرة خالد (صدى):
تحدث أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني، عن فوائد ثمرة شجرة العنّاب، قائلا:"العناب عبارة عن شجرة شائكة تحمل عناقيد من الأزهار الصفراء المخضرة وثمرته بيضاوية بنية إلى محمرة وأحيانا سوداء تشبه الزيتونة لذيذة الطعم ولها لب أبيض ويعرف العناب علمياً باسم (Ziziphus Vulgaris) وهو من أنواع السدر ومن نفس الفصيلة والجزء المستعمل من النبات الثمار فقط".
وأشار جابر القحطاني:"تحتوي ثمار العناب على فلافونيدات وصابونينات وهلام وسكريات وفيتامينات ب،ج ومعادن الحديد والكالسيوم والفوسفور، يستخدم العناب لعلاج أمراض الحلق ومسكن ومكافح للسعال ونافع للصدر وهو يزيد الوزن ويحسن قوة العضلات، لقد ثبت في اليابان أن العناب يزيد مقاومة الجهاز المناعي".
ولفت:"تصنع من ثمار العناب منقوعات للنزلات الصدرية ومطبوخات مدرة للبول ومسهلة وعصارته تلطف حموضة الدم وينفع من الربو وأوجاع المثانة والكليتين ولا توجد له أضرار جانبية حتى للحوامل والأطفال".