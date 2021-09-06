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الهلال يعلن عن طرح اسم وشعار النادي للاستثمار

منذ 41 دقيقة
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الهلال يعلن عن طرح اسم وشعار النادي للاستثمار

ماجد محمد (صدى):

طرح نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، حق امتياز اسم وهوية وشعار النادي أمام الشركات الراغبة للاستثمار في إنشاء وتشغيل المراكز الرياضية لتوفير الخدمات الرياضية.

وأوضحت إدارة نادي الهلال أن هذه الخطوة "غيرمسبوقة" على مستوى الأندية السعودية.

ودعا الهلال الشركات الراغبة بتعبئة وثيقة طلب المعلومات عن طريق رابط مخصص من خلال الدخول في الحساب الرسمي للنادي على "تويتر".

نادي الهلال، فهد بن نافل، امتياز، شعار، الشركات، الاستثمار، المراكز الرياضية

طرح نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، حق امتياز اسم وهوية وشعار النادي أمام الشركات الراغبة للاستثمار في إنشاء وتشغيل المراكز الرياضية لتوفير الخدمات الرياضية.

وأوضحت إدارة نادي الهلال أن هذه الخطوة "غيرمسبوقة" على مستوى الأندية السعودية.

ودعا الهلال الشركات الراغبة بتعبئة وثيقة طلب المعلومات عن طريق رابط مخصص من خلال الدخول في الحساب الرسمي للنادي على "تويتر".

الاستثمار
نادي الهلال
الشركات
شعار
المراكز الرياضية
امتياز
فهد بن نافل

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17295
منذ 28 دقيقة
رويَّ أن رجلا امتحن الشاعر علي بن ظافر بأسئلة شعرية عبارة عن شطر من بيت ، فقال :
إيش الفتاة اللي يزاغيها الصبا؟ ، فأجابه ابن ظاهر : سفينة و يديرها سكانها،
قال: إيش الفتاة اللي تجهجل عينها؟ ، فرد الماجدي : هي الرحا و يديرها مطحانها،
قال : إيش الفتاة اللي حسين لونها ؟ فقال شاعرنا : الشمس و الله عالم بزوالها .

ما جاب طاري الهلال

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
رويَّ أن رجلا امتحن الشاعر علي بن ظافر بأسئلة شعرية عبارة عن شطر من بيت ، فقال : إيش الفتاة اللي يزاغيها الصبا؟ ،...
د محمد ماجد بخش
الله الهادي .. الله المستعان .. لا حول ولا قوة إلا بالله .. عندما يحكم اللصوص ترى الشح والخراب والنكوص
ميمم
انا زوجى أخفى سفره علاجيه لكن دمر نفسيتي وثقتي فيه حسبي الله على كل زوج يستغفل زوجته
العالمي الأصل وليس الاوسكباري
ان كنت ناسي افكرك بالجاكيت يا سارق الجاكيت يا هندي طش بحر نهي نهي اتشى اتشى
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله

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