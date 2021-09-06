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صحة الرياض تضبط وافد ووافدة يمارسان الحجامة في موقع مخالف

منذ ساعتين
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صحة الرياض تضبط وافد ووافدة يمارسان الحجامة في موقع مخالف

الرياض (صدى):
تمكنت "صحة الرياض"، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وأمانة منطقة الرياض، من ضبط وافد ووافدة يمارسان الحجامة في موقع مخالف.

وأبانت "صحة الرياض" ، أنه وبناء على بلاغ وارد إلى "937"، تم ضبط وافد وكذلك وافدة يعملان في  الحجامة وذلك بشكل مخالف، وغير مخول لهما مزاولة المهنة من خلال شقة سكنية تم تقسيمها لاستقبال الرجال والنساء.

فيما تم إيقافهما مباشرة عن ممارسة العمل وتسليمهما للشرطة لإحالتهما للنيابة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حياله.

وأوضحت "صحة الرياض" أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.

وافد
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صحة الرياض
الجهات الأمنية
الحجامة
وافدة
موقع مخالف

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82872
منذ ساعة
عليكم بهم
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133652
منذ ساعة
كرفسوهم ..

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أحدث التعليقات

شرحبيل
ثوره وبقره
شرحبيل
تمام.. القصه انها بتساعد اثنين ثلاثه وبعدها سيفون ازرق كويس إذا ساعدت واحد بس
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه ولك بالمثل والله عليهم تفكير غريب ساعه ما يعلمها إلا الله سبحانه
سعـــ ابومحمد ـــد
كل التوفيق لتراكتور الصفوي القذر
ابو محمد 😎 ✍️
حلوه ..

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