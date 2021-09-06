الفراج يعلق على لقاء سابق لأوباما: الإنترنت أرشيف "فاضح" يقطع الشك باليقين

الرياض (صدى):
علق المحلل السياسي أحمد الفراج، عن لقاء قديم للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بشأن الترشح لفترة رئاسية ثالثة.
وقال أحمد الفراج:"صوت وصورة الإنترنت "أرشيف فاضح" يقطع الشك باليقين"، أوباما قبل سنوات:لن أصبح رئيسا لفترة ثالثة.. أفكر أن نعمل ترتيبات ليصبح شخص آخر رئيس "واجهة" وفي إذنه سمّاعة وأنا أقرر السياسات وهذا الشخص ينقلها للناس ويحضر المناسبات هذا ما يحدث حاليا بالضبط".
وكان أحمد الفراج علق على ترك أمريكا الأسلحة لطالبان بعد سيطرتها على أفغانستان:"إياك أن تصدّق أن أمريكا تركت هذه الأسلحة لطالبان لأنها هربت ولم تجد وقتا لأخذها".
وتابع:"الذي ترك أسلحة جيش العراق ومليارات الدولارات لداعش هو الذي ترك أسلحة ومليارات لطالبان".