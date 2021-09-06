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فنانة شهيرة تتحدث عن تفاصيل تعرضها للتحرش خلال تصوير أحد مسلسلاتها

منذ ساعة
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فنانة شهيرة تتحدث عن تفاصيل تعرضها للتحرش خلال تصوير أحد مسلسلاتها

أميرة خالد (صدى):
 

تحدثت الفنانة المصرية مروة الأزلي، عن  تفاصيل تعرضها للتحرش أثناء تصوير أحد مسلسلاتها الدرامية.

وقالت مروة الأزلي، خلال برنامج "حواري"، إنها دخلت في نوبة بكاء شديدة، أثناء تصوير مشهد خلال أحداث مسلسل "حرب أهلية"، وهو مشهد التحرش بها من زوج والدتها.

وأوضحت أنها انهارت من البكاء أثناء التصوير، لأنها تذكرت واقعة التحرش التي تعرضت لها، لافتة: "تعرضت للتحرش وقت تصوير أحد المسلسلات من قِبل شخص فني صوت، وحدثت مشاجرة في مكان التصوير"،  مردفة أنه جرى واختفى من اللوكيشن والتصوير.

وأبانت أنها لم تستطع الوصول لذلك الشخص، موضحة أنها انهارت وبكت من الخوف وقتها.

التحرش
تصوير
بكاء
حرب أهلية
مروة الأزلي
مسلسلات درامية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133644
منذ ساعة
اهل العفن عفنين ..

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