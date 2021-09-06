سيدة تعترف بقتل زوجها:" كان يطلب مني تقليد الأوضاع الشاذة في الأفلام الإباحية"

القاهرة (صدى):
أحالت النيابة العامة المصرية، ربة منزل، بإحدى المناطق بالقاهرة إلى محكمة الجنايات، بعد اعترافها بقتل زوجها.
وتعود الواقعة عندما ورد بلاغ للأجهزة الأمنية في مصر بعثور أهالي إحدى المناطق على أشلاء جثة في صندوق قمامة، فيما اتضح بعد تفريغ الكاميرات، أن زوجة المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة وتم ضبطها، وأرشدت عن مكان رأس زوجها والسلاح المستخدم في الواقعة.
وأوضحت المتهمة خلال التحقيقات أنها تخلصت من زوجها أثناء نومه، لافتة:"دخلت المطبخ وأخذت سكينا وضربته 5 طعنات في البطن والصدر حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وبعدها فصلت رأسه عن جسده وقطعت عضوه الذكري".
وتابعت:" زوجي كان شاذا جنسيا وعلي علاقات محرمة مع بعض سيدات المنطقة"، موضحة:"كان يشاهد الأفلام الإباحية على تليفونه ويطلب مني تقليد الأوضاع الشاذة، وعندما أرفض كان يتعدى عليا بالضرب، فقتلته وقطعت جثته إلى أشلاء ورميتها في صناديق الزبالة في أماكن متفرقة".