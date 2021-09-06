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مشهورة معصبه بسبب سؤال الناس عن أصلها
منذ 5 ساعات
2276
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التعليقات
اللهو البرى
عدد التعليقات : 3447
منذ ساعة
لا الواجب تقولي لأن من لا يعتز باصله كمن لا أصل له.. أو مستحي من ذكره أو مايشرف.. أما قولة اي خط فالواجب تحطي يدك ع وجهه..
لأن هذي فيها تلميحه لاصل ناقص..
اللهو البرى
عدد التعليقات : 3447
منذ ساعة
لا الواجب تقولي لأن من لا يعتز باصله كمن لا أصل له.. أو مستحي من ذكره أو مايشرف.. أما قولة اي خط فالواجب تحطي يدك ع وجهه..
لأن هذي فيها تلميحه لاصل ناقص..
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 17295
منذ ساعة
عتيبة والشرارات وقحطان وعنزة وحرب وزهران ومطير وغامد وشمر وبنو شهر والدواسر وشهران وعسير وسبيع ويام وبنو عمر والسهول وجهينة وبني مالك وبلي وبنو شهر وبنو خالد وشمران والعجمان والبوم وباهلة
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 17295
منذ ساعة
البقوم أطال الله أعمارهم .. أما هذه بخيش والبوم قبايل عذوق ما هي قبائل عروق
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 17295
منذ ساعة
قبيلة هذيل اليوم تنقسم حسب النسب إلى قسمين هما لحيان وسعد وينقسم بنو سعد إلى: هذيل اليمن وهذيل الشام وقبائل هذيل هي:
1- بنو لحيان بن هذيل
أ- قبائل محرز
ب- قبائل مرير
2 - بنو سعد بن هذيل، ومنهم:
أ- قبائل بني
ب- قبائل فليت
ج - قبائل جميل
د - قبائل زهير
اللهو البرى
عدد التعليقات : 3447
منذ 55 دقيقة
أكثر القبايل قاطبة هي حرب ثم عنزة ثم قحطان ثم عسير اتوقع
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