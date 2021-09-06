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متابعة تثير غضب "هبة الحسين" وتدفعها للرد

منذ ساعتين
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متابعة تثير غضب "هبة الحسين" وتدفعها للرد

أميرة خالد (صدى):

أثار تعليق كتبته إحدى المتابعات للفنانة والإعلامية، هبة الحسين،على حسابها في تطبيق "سناب شات"، غضب الأخيرة، مما دفعها للرد.

وكانت المتابعة قد علقت على إحدى الصور الخاصة بالفنانة وكتبت :" "وينكم فيه.. ياحظكم"، الأمر الذي اعتبرته الفنانة نوع من الحقد والحسد عليها، وعلى زوجها المغني السعودي عايض يوسف.

وردت الفنانة على المتابعة وكتبت:"قولي ماشاء الله يرحم أمك.. مو كذا عيني عينك أصكك عين أعوذ بالله دم ضروسي هالنوعيات لا كثر الله من أمثالكم يارب عبيتو الدنيا حسد وغبطة اعوذ بالله منكم".

وتابعت "ما شاء الله تبارك الله سلاماً قولاً من رب رحيم وتعالوا قولوا توسوسون من العين ها شوفوا كيف شي يحوم الكبد بعمرك ماراح توصلين دامك حسود وهذي الكارما ومعادلة الحياة!".

وأكدت الفنانة أنها لا تحب الحسد، كما أنها لا تخاف منه لأنها تحافظ على صلاتها، مؤكدة أنها لا تقبل بمثل هذه التعليقات على حسابها.

سناب شات
الحقد
هبة الحسين
عايض يوسف
والحسد

التعليقات

gggcsus
gggcsus عدد التعليقات : 2
منذ 40 دقيقة
دام حياتك تهمك احتفظي فيها لنفسك مو لازم العالم يعرف تفاصيل حياتكم
هالمشاهير مصدقين انفسهم
بس اشره عاللي وصلهم لهالمرحله ولا هم مايسوون ……

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سامي
هذه قمة التفاهات والسخافات يابشر. 🙄🙄
gggcsus
دام حياتك تهمك احتفظي فيها لنفسك مو لازم العالم يعرف تفاصيل حياتكم هالمشاهير مصدقين انفسهم بس اشره عاللي وصلهم لهالمرحله ولا هم مايسوون ……
سامي
هذه قمة التفاهات والسخافات يابشر. 🙄🙄

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