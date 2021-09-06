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ضبط 6 أشخاص خالفوا تعليمات العزل بعد ثبوت إصابتهم بكورونا في نجران

منذ ساعة
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ضبط 6 أشخاص خالفوا تعليمات العزل بعد ثبوت إصابتهم بكورونا في نجران

نجران (صدى):
صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي بأنه -بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية- تمكّنت الجهات الأمنية من ضبط (6) أشخاص بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، مما يعدّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133638
منذ ساعة
احسن ..

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أحدث التعليقات

عش رجبا ترى عجبا
عمرها فوق 50 خلاص راح عليها القطار
ابو محمد 😎 ✍️
كرفسوووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
اقول ، الله يعين ، اظنها اليوم كذب وغداً صح ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
نجاة محمد
مبروك للمواطنين في مصر الحبيبة

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