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شاب يحرق نفسه أمام عائلته

منذ 4 ساعات
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شاب يحرق نفسه أمام عائلته

تونس (صدى):

أقدم شاب في الضاحية الجنوبية في تونس على إنهاء حياته بحرق نفسه أمام عائلته.

وكان الشاب البالغ من العمر 26 عاما يعاني من ظروف اجتماعية واقتصادية قاسية لذا قرر أن يحرق نفسه لينهي حياته.

وذكرت عائلته أنه تعرض للظلم والتهميش، موضحة أنه تلقى رصاصة في الرأس خلال الثروة التي اندلعت قبل نحو 10 أعوام، وأن اسمه مدرج في القائمة الرسمية لجرحى الثورة إلا أنه لم يتلقى أي دعم.

وأضافت أنه لم يستفيد من أي حقوق،كما لم يتلقى رعاية صحية مجانية ولا وظيفة، كما طرق كلّ الأبواب لكنه لم يجد سوى الإهمال، الأمر الذي جعله في حالة سيئة، وعليه أقدم على حرق نفسه.

تونس
الثورة
الحرق
الضاحية الجنوبية
ثورة تونس

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 313
منذ 52 دقيقة
لاحول ولاقوة الابالله
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17295
منذ 35 دقيقة
الله الهادي .. الله المستعان .. لا حول ولا قوة إلا بالله ..

عندما يحكم اللصوص ترى الشح والخراب والنكوص

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د محمد ماجد بخش
رويَّ أن رجلا امتحن الشاعر علي بن ظافر بأسئلة شعرية عبارة عن شطر من بيت ، فقال : إيش الفتاة اللي يزاغيها الصبا؟ ،...
د محمد ماجد بخش
الله الهادي .. الله المستعان .. لا حول ولا قوة إلا بالله .. عندما يحكم اللصوص ترى الشح والخراب والنكوص
ميمم
انا زوجى أخفى سفره علاجيه لكن دمر نفسيتي وثقتي فيه حسبي الله على كل زوج يستغفل زوجته
العالمي الأصل وليس الاوسكباري
ان كنت ناسي افكرك بالجاكيت يا سارق الجاكيت يا هندي طش بحر نهي نهي اتشى اتشى
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله

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