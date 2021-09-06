نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء على المملكة

منذ 27 دقيقة
1228
1
حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء على المملكة

الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء على المملكة، متوقعا هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة.

وأشار مركز الأرصاد إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

جازان
عسير
حالة الطقس
أمطار رعدية
رياح نشطة
الرياح ـ البحر الأحمر
المركز الوطني للأرصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133631
منذ 12 دقيقة
خير ان شاء الله ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تطنقس على هامته ، سبحان من وقاه ما انكسرت رقبته ..
ابو محمد 😎 ✍️
مبروك وباالرفاء والبنين ..
ابو محمد 😎 ✍️
تركها صاحبها بدون تأمين الوقوف ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..

أخر الأخبار

ضبط 6 أشخاص خالفوا تعليمات العزل بعد ثبوت إصابتهم بكورونا في نجران
ضبط 6 أشخاص خالفوا تعليمات العزل بعد ثبوت إصابتهم بكورونا في نجران
منذ ثانية 999
اتحاد كرة القدم يطلق استراتيجية تحول كرة القدم السعودية الخميس المقبل
اتحاد كرة القدم يطلق استراتيجية تحول كرة القدم السعودية الخميس المقبل
منذ دقيقتين 1062
"غوميز" عن لقائه بـ ماجد عبدالله: مسرور بالتفاعل مع أساطير كرة القدم السعودية
"غوميز" عن لقائه بـ ماجد عبدالله: مسرور بالتفاعل مع أساطير كرة القدم السعودية
منذ 4 دقائق 1108
شاب يحرق نفسه أمام عائلته
شاب يحرق نفسه أمام عائلته
منذ 8 دقائق 158
إقالة حسام البدري رسميًا من تدريب منتخب مصر
إقالة حسام البدري رسميًا من تدريب منتخب مصر
منذ 9 دقائق 1170
استشاري: النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر "فيديو"
استشاري: النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر "فيديو"
منذ 10 دقائق 1118
الاتحاد يضع نياكاتي على دكة البدلاء في مواجهة أبها
الاتحاد يضع نياكاتي على دكة البدلاء في مواجهة أبها
منذ 13 دقيقة 1144
ولي العهد يُعلن إطلاق مشروع "إعادة إحياء جدة التاريخية"
ولي العهد يُعلن إطلاق مشروع "إعادة إحياء جدة التاريخية"
منذ 15 دقيقة 1174
شركة البحر الأحمر تعلن اكتشاف مستعمرة مرجانية ضخمة في جزيرة " الوقادي "
شركة البحر الأحمر تعلن اكتشاف مستعمرة مرجانية ضخمة في جزيرة " الوقادي "
منذ 22 دقيقة 1278
حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء على المملكة
منذ 27 دقيقة 1228