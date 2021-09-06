إقالة حسام البدري رسميًا من تدريب منتخب مصر

القاهرة (صدى):
أقال الاتحاد المصري لكرة القدم حسام البدري من تدريب منتخب مصر، وذلك في اجتماع الطارئ الذي تم عقده برئاسة أحمد مجاهد.
ووجه الاتحاد الشكر للجهاز الفني والإداري للمنتخب المصري على الفترة الماضية التي قضاها في الفريق قائلاً: "نتمنى التوفيق في المستقبل للجهاز الفني وجميع أعضائه".
ويستمر الاتحاد في عقد اجتماعه الطارئ من أجل الإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال اليومين المقبلين.
يُذكر أن حسام البدري تولى تدريب منتخب مصر في سبتمبر 2019، حيث قاد منتخب مصر في 10 مباريات رسمية وودية، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 4 مرات، ولم يخسر أي مباراة.