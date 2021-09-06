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إقالة حسام البدري رسميًا من تدريب منتخب مصر

منذ ساعة
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إقالة حسام البدري رسميًا من تدريب منتخب مصر

القاهرة (صدى):
أقال الاتحاد المصري لكرة القدم حسام البدري من تدريب منتخب مصر، وذلك في اجتماع الطارئ الذي تم عقده برئاسة أحمد مجاهد.

ووجه الاتحاد الشكر للجهاز الفني والإداري للمنتخب المصري على الفترة الماضية التي قضاها في الفريق قائلاً: "نتمنى التوفيق في المستقبل للجهاز الفني وجميع أعضائه".

ويستمر الاتحاد في عقد اجتماعه الطارئ من أجل الإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال اليومين المقبلين.

يُذكر أن حسام البدري تولى تدريب منتخب مصر في سبتمبر 2019، حيث قاد منتخب مصر في 10 مباريات رسمية وودية، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 4 مرات، ولم يخسر أي مباراة.

 

منتخب مصر
الاتحاد المصري لكرة القدم
حسام البدري
المباريات الودية
الجهاز الفني للمنتخب المصري

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10115
منذ 42 دقيقة
مبروك للمواطنين في مصر الحبيبة

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أحدث التعليقات

عش رجبا ترى عجبا
عمرها فوق 50 خلاص راح عليها القطار
ابو محمد 😎 ✍️
كرفسوووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
اقول ، الله يعين ، اظنها اليوم كذب وغداً صح ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
نجاة محمد
مبروك للمواطنين في مصر الحبيبة

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