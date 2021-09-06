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أنباء عن تسليم رفات معمر القذافي ونجله المعتصم

منذ ساعة
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أنباء عن تسليم رفات معمر القذافي ونجله المعتصم

طرابلس (صدى):

ترددت أنباء عن تسليم رفات الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ونجله المعتصم وأبو بكر يونس المجبري.

ويشار إلى أنه تم الإفراج عن شخصيتين مقربتين من نظام القذافي، بعد تفاهمات بين أعيان قبيلة القذافي وأعيان مدينة مصراته خلال الأيام الماضية.

 كما أطلق سراح منصور ضو واللواء ناجي حرير يوم أمس الأحد من أحد سجون مصراتة بالقاعدة الجوية بالمدينة.

وتناقلت هذه المعلومات بعد إطلاق سراح إطلاق سراح الساعدي القذافي، نجل معمر القذافي، وعن أحمد رمضان "قلم" ومدير مكتب القذافي.

وكان الساعدي القذافي غادر الأراضي الليبية على متن طائرة من طراز "فالكون 900" تابعة للجهاز التنفيذي للطيران الخاص، متوجها إلى إسطنبول.

ليبيا
معمر القذافي
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رفات
الساعدي القذافي
أبو بكر يونس المجبري

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133631
منذ 29 دقيقة
طيب ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تطنقس على هامته ، سبحان من وقاه ما انكسرت رقبته ..
ابو محمد 😎 ✍️
مبروك وباالرفاء والبنين ..
ابو محمد 😎 ✍️
تركها صاحبها بدون تأمين الوقوف ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..

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