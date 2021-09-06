أنباء عن تسليم رفات معمر القذافي ونجله المعتصم

طرابلس (صدى):
ترددت أنباء عن تسليم رفات الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ونجله المعتصم وأبو بكر يونس المجبري.
ويشار إلى أنه تم الإفراج عن شخصيتين مقربتين من نظام القذافي، بعد تفاهمات بين أعيان قبيلة القذافي وأعيان مدينة مصراته خلال الأيام الماضية.
كما أطلق سراح منصور ضو واللواء ناجي حرير يوم أمس الأحد من أحد سجون مصراتة بالقاعدة الجوية بالمدينة.
وتناقلت هذه المعلومات بعد إطلاق سراح إطلاق سراح الساعدي القذافي، نجل معمر القذافي، وعن أحمد رمضان "قلم" ومدير مكتب القذافي.
وكان الساعدي القذافي غادر الأراضي الليبية على متن طائرة من طراز "فالكون 900" تابعة للجهاز التنفيذي للطيران الخاص، متوجها إلى إسطنبول.