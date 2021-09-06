نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شاهد.. ضبط (111) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

منذ 59 دقيقة
1318
1
شاهد.. ضبط (111) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

الرياض (صدى):
ظبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 111 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.

وضبطت القوات 29 مخالفًا لرعيهم 2403 رؤوس من الإبل والأغنام في مواقع ممنوعة، و5 مخالفين لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها بمنطقة عسير.

كما تم ضبط 56 مخالفًا لعرضخم وتخزينهم 37 متر مكعب من الحطب المحلي لأغراض تجارية بمدينة الرياض، بالإضافة لإيقاف 5 مخالفين لنظام البيئة ارتكبوا مخالفات صيد بإحدلا الاستراحات في محافظة "المجمعة" بحوزتهم 70 طيرًا مصيدًا وبندقية هوائية وشبكة صيد وجهاز جذب للطيور وذخائر متنوعة.

وضبط "الأمن البيئي" مخالف لصيده 9 طيور دون ترخيص في منطقة الجوف، بالإضافة لضبط مخالف للاتجار بالكائنات الفطرية مجهولة المصدر في مدينة الرياض، ومخالفين بحوزتهما بندقية رش "شوزن" وبندقيتين هوائية وغازية و8 طيور مصيدة في منطقة المدينة المنورة.

واستكملت قوات الأمن البيئي جهودها في ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي على متن 10 مركبات في منطقتي القصيم وعسير، وضبط شخصين ظهرا في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتباهيان بتصوير كائن فطري "وعل" بعد قيمامهما بذبحه وتوثيق ذلك ونشره

 

الداخلية
الإبل
المخالفين
الأغنام
الحطب المحلي
نظام البيئة
الأمن البيئي
الكائنات الفطرية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133631
منذ 46 دقيقة
يعني الحلال راح مصادره .......؟؟

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تطنقس على هامته ، سبحان من وقاه ما انكسرت رقبته ..
ابو محمد 😎 ✍️
مبروك وباالرفاء والبنين ..
ابو محمد 😎 ✍️
تركها صاحبها بدون تأمين الوقوف ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..

أخر الأخبار

اتحاد كرة القدم يطلق استراتيجية تحول كرة القدم السعودية الخميس المقبل
اتحاد كرة القدم يطلق استراتيجية تحول كرة القدم السعودية الخميس المقبل
منذ دقيقتين 1057
"غوميز" عن لقائه بـ ماجد عبدالله: مسرور بالتفاعل مع أساطير كرة القدم السعودية
"غوميز" عن لقائه بـ ماجد عبدالله: مسرور بالتفاعل مع أساطير كرة القدم السعودية
منذ 3 دقائق 1090
شاب يحرق نفسه أمام عائلته
شاب يحرق نفسه أمام عائلته
منذ 7 دقائق 157
إقالة حسام البدري رسميًا من تدريب منتخب مصر
إقالة حسام البدري رسميًا من تدريب منتخب مصر
منذ 8 دقائق 1168
استشاري: النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر "فيديو"
استشاري: النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر "فيديو"
منذ 10 دقائق 1114
الاتحاد يضع نياكاتي على دكة البدلاء في مواجهة أبها
الاتحاد يضع نياكاتي على دكة البدلاء في مواجهة أبها
منذ 12 دقيقة 1139
ولي العهد يُعلن إطلاق مشروع "إعادة إحياء جدة التاريخية"
ولي العهد يُعلن إطلاق مشروع "إعادة إحياء جدة التاريخية"
منذ 15 دقيقة 1169
شركة البحر الأحمر تعلن اكتشاف مستعمرة مرجانية ضخمة في جزيرة " الوقادي "
شركة البحر الأحمر تعلن اكتشاف مستعمرة مرجانية ضخمة في جزيرة " الوقادي "
منذ 21 دقيقة 1277
حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء على المملكة
منذ 26 دقيقة 1221
بالفيديو .. طفل من ذوي التوحد يخطف أنظار المصلين بصوته الجميل
بالفيديو .. طفل من ذوي التوحد يخطف أنظار المصلين بصوته الجميل
منذ 54 دقيقة 7035