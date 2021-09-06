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مواطنة غاضبة من تصرفات بعض الامهات
منذ ساعة
859
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 17283
منذ ساعة
وش هو له .. صادجة
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 133631
منذ 52 دقيقة
صح منطوقتز ياالبنيه ..
جاسم
عدد التعليقات : 274
منذ 25 دقيقة
معقول دوام في الليل من اجل. الفلوس وضياع الاطفال والزوج ما يهم الذيب يبي غفله وهذا حصل
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ابو محمد 😎 ✍️
تطنقس على هامته ، سبحان من وقاه ما انكسرت رقبته ..
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تركها صاحبها بدون تأمين الوقوف ..
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ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..
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