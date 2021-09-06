سرق الشخص الخطأ

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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 133631
منذ ساعة
هههههههههههههههههههههههه ..
.. ياله من اقرعٍ مقروووود وقليل فوووود ..
جاسم
عدد التعليقات : 448
منذ 29 دقيقة
خلك من البيوت المطاعم تسخن وتبرد وتعيد تدوير وانت جاي تحذر هداك الله تكلم عن الطبخ في الخرايب اللي عشت الناس سنين
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