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حوت عملاق يفاجئ امرأة
منذ 10 ساعات
1566
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 133638
منذ ساعة
لو نفخها طارت هي وزورقهاا ..
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أحدث التعليقات
عش رجبا ترى عجبا
عمرها فوق 50 خلاص راح عليها القطار
ابو محمد 😎 ✍️
كرفسوووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
اقول ، الله يعين ، اظنها اليوم كذب وغداً صح ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
نجاة محمد
مبروك للمواطنين في مصر الحبيبة
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