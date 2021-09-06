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ملك الغابة ضاعت علومه
منذ ساعتين
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 133631
منذ 40 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههه ..
.. حتى انا لو تجشّمني هاالدواهي ضاعت علومي لو اني جالس اصلح غداي ، ويش عاد ملك الغابه .. يا هملااالي .. هذا الوزن الثقيل ماينمزح معه ..
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