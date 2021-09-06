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مغربية تبكي على الهواء بعد ان باعتها والدتها

منذ 6 ساعات
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التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133638
منذ ساعة
وهل انتي سلعه حتى تبيعك .......؟؟؟

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أحدث التعليقات

عش رجبا ترى عجبا
عمرها فوق 50 خلاص راح عليها القطار
ابو محمد 😎 ✍️
كرفسوووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
اقول ، الله يعين ، اظنها اليوم كذب وغداً صح ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
نجاة محمد
مبروك للمواطنين في مصر الحبيبة

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