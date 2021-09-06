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بالصور.. تعرف على مواصفات سيارة "i Vision Circular" الجديدة

منذ 7 ساعات
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بالصور.. تعرف على مواصفات سيارة "i Vision Circular" الجديدة

وكالات (صدى):
أزاحت شركة "بي إم دبليو" الستار عن سياراتها الجديدةi Vision Circular القادمة من المستقبل، والتي تحتل مركز الصدارة في المعرض المقام حاليًا بألمانيا.

وهى عبارة سيارة كهربائية مدمجة بأربعة مقاعد متخيلة لعام 2040 فهى تركز على عوامل الاستدامة والرفاهية، بتصميم يستخدم مواد قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100 % بما في ذلك حزمة البطارية.

وتم صناعة بطارية باستخدام مواد من حلقة إعادة التدوير، إن البطارية المستحدثة تحقق كثافة طاقة أعلى بكثير دون استنزاف الموارد القيمة.

وتتسم السيارة أيضًا بوجود مصابيح أمامية مدمجة في تركيبات الشبك على الزوايا، الذي يتزين بمصابيح LED رفيعة متداخلة بالطول والعرض في أماكن مختلفة من الشبكة، ويشكل الزجاج الأمامي والسقف قطعة زجاجية واحدة تمتد على طول السيارة.

ويعطي ذلك للسيارة مظهرًا غير اعتيادي يتشابه تصميم العجلات المزينة بالأسلاك المعدنية الرفيعة بالطول العرض على شكل شرائح مع تصميم المصباح الأمامي والشبك، بينما الهيكل الخارجي من الخلف يتخذ شريط إضاءة LED واحد.

وفيما يتعلق بـ "المقصورة الداخلية" تستخدم الشركة البافارية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة القيادة، لتخلق تصميمًا فريدًا من قطعة واحدة بمواد كريستالية مدمجة.

ومن المرجح أن تطرح الشركة السيارة للعملاء في عام 2040 على الأرجح. لكن توقع أن تستخدم BMW بعض تقنيات إعادة التدوير الفريدة هذه في طرازاتها المستقبلية.

 

 

السيارات
ألمانيا
العملاء
البطاريات
المصابيح
شركة بي إم دبليو
سيارة i Vision Circular
سياة كهربائية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133652
منذ 54 دقيقة
حلوه ..

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أحدث التعليقات

شرحبيل
ثوره وبقره
شرحبيل
تمام.. القصه انها بتساعد اثنين ثلاثه وبعدها سيفون ازرق كويس إذا ساعدت واحد بس
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه ولك بالمثل والله عليهم تفكير غريب ساعه ما يعلمها إلا الله سبحانه
سعـــ ابومحمد ـــد
كل التوفيق لتراكتور الصفوي القذر
ابو محمد 😎 ✍️
حلوه ..

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