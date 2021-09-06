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مدرب عمان : معنوياتنا مرتفعة وجاهزون للأخضر غدًا

منذ 58 دقيقة
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مدرب عمان : معنوياتنا مرتفعة وجاهزون للأخضر غدًا

طلال الغامدي (صدى):

تحدث مدرب المنتخب العماني الأول لكرة القدم، برانكو إيفانكوفيتش، عن المواجهة التي ستجمع بين فريقه والمنتخب الوطني لكرة القدم، يوم غد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وأكد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن معنويات لاعبيه مرتفعة بعد الانتصار الذي حققه على اليابان في الجولة الأولى، مضيفا أن المنتخب السعودي يعد أحد أفضل المنتخبات في القارة الآسيوية، مؤكدًا جاهزية فريقه لمبارة يوم غد.

ولفت إلى أن الأخضر متمرس على التأهل لنهائيات كأس العالم، ويمتلك مدرب جيد، مضيفا أنهم حللوا مبارياته السابقة، ولديهم طموح في تخطي مباراة الغد التي ستقام على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط .

كأس العالم
اليابان
كرة القدم
عمان
المنتخب الوطني لكرة القدم

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17276
منذ 27 دقيقة
أيضاً أشار مدرب المنتخب السعودي، إلى جاهزية الأخضر لمواجهة نظيره العماني، مبينا أنه من أصعب منتخبات المجموعة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يخلي ابوها لها ولسيارتها
ابو عمار
يستاهل كل خائن لوطنه القصاص تعزيرا
ابو عمار
المفروض تتم مراعاة اللي عليهم مخالفات ورواتبهم قليله لا تكفي الى 10 ايام من الشهر
بومشاري
يسب دين ولي امر الطالب ويسب اصله هذا المفروض سجن مؤبد قليل في حقه
ابو عمار
ممتاز جدا ولكن كم مبلغ التعويض

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