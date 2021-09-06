مدرب عمان : معنوياتنا مرتفعة وجاهزون للأخضر غدًا

طلال الغامدي (صدى):
تحدث مدرب المنتخب العماني الأول لكرة القدم، برانكو إيفانكوفيتش، عن المواجهة التي ستجمع بين فريقه والمنتخب الوطني لكرة القدم، يوم غد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
وأكد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن معنويات لاعبيه مرتفعة بعد الانتصار الذي حققه على اليابان في الجولة الأولى، مضيفا أن المنتخب السعودي يعد أحد أفضل المنتخبات في القارة الآسيوية، مؤكدًا جاهزية فريقه لمبارة يوم غد.
ولفت إلى أن الأخضر متمرس على التأهل لنهائيات كأس العالم، ويمتلك مدرب جيد، مضيفا أنهم حللوا مبارياته السابقة، ولديهم طموح في تخطي مباراة الغد التي ستقام على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط .