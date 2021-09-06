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حقيقة تعديل المخالفات المرورية

منذ ساعة
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حقيقة تعديل المخالفات المرورية

الرياض (صدى):
كشفت مصادر، اليوم الاثنين، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعديل المخالفات المرورية.

وأكدت المصادر أنه لا صحة لذلك ويجب التحقق مما ينشر وعدم الانسياق وراء الشائعات، مشيرة إلى أن أي قرار يصدر في المخالفات سيتم الإعلان عنه عبر المواقع الرسمية للإدارة العامة للمرور، وفقًا لـ"اليوم".

وكنت وسائل التواصل قد تداولت شائعات عن تعديل في المخالفات المرورية نصت على غرامة بقيمة 1800ريال وتوقيف لـ 6 أيام مع سحب الرخصة لمدة سنة في حال تكرار المخالفة مرتان في السنة، وغرامة 400 ريال لعدم ربط حزام الأمان.

ويشمل كافة الركاب في المتواجدين في المركبة، وغرامة 500 ريال للقيادة دون رخصة وحجز المركبة وتوقيف لمدة يومان، وكذلك تم تداوم مصادرة وحجز جميع المركبات المعدلة بلوحات سعودية أو ما دونها.

المرور
المركبات
المخالفات المرورية إدارة المرور

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53016
منذ 6 دقائق
المفروض تتم مراعاة اللي عليهم مخالفات ورواتبهم قليله لا تكفي الى 10 ايام من الشهر

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يخلي ابوها لها ولسيارتها
ابو عمار
يستاهل كل خائن لوطنه القصاص تعزيرا
ابو عمار
المفروض تتم مراعاة اللي عليهم مخالفات ورواتبهم قليله لا تكفي الى 10 ايام من الشهر
بومشاري
يسب دين ولي امر الطالب ويسب اصله هذا المفروض سجن مؤبد قليل في حقه
ابو عمار
ممتاز جدا ولكن كم مبلغ التعويض

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