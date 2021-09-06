حقيقة تعديل المخالفات المرورية

الرياض (صدى):
كشفت مصادر، اليوم الاثنين، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعديل المخالفات المرورية.
وأكدت المصادر أنه لا صحة لذلك ويجب التحقق مما ينشر وعدم الانسياق وراء الشائعات، مشيرة إلى أن أي قرار يصدر في المخالفات سيتم الإعلان عنه عبر المواقع الرسمية للإدارة العامة للمرور، وفقًا لـ"اليوم".
وكنت وسائل التواصل قد تداولت شائعات عن تعديل في المخالفات المرورية نصت على غرامة بقيمة 1800ريال وتوقيف لـ 6 أيام مع سحب الرخصة لمدة سنة في حال تكرار المخالفة مرتان في السنة، وغرامة 400 ريال لعدم ربط حزام الأمان.
ويشمل كافة الركاب في المتواجدين في المركبة، وغرامة 500 ريال للقيادة دون رخصة وحجز المركبة وتوقيف لمدة يومان، وكذلك تم تداوم مصادرة وحجز جميع المركبات المعدلة بلوحات سعودية أو ما دونها.