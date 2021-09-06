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إلزام شركة طيران محلية بتعويض مسافر تضررت ابنته من عدم نظافة مقعد الطائرة

منذ ساعتين
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إلزام شركة طيران محلية بتعويض مسافر تضررت ابنته من عدم نظافة مقعد الطائرة

علي القحطاني (صدى):
كشف ديوان المظالم، اليوم الاثنين، عن تعويض عن عمل مادي حصل عليه أحد المسافرين من شركة طيران محلية، بعدما تضررت ابنته من عدم نظافة مقعد الطائرة.

وفي التفاصيل، أوضح ديوان المظالم، أن المدعي طالب بإلزام المدعى عليها "شركة طيران محلية" بتعويضه عن الضرر الذي لحق به وبعائلته أثناء سفرهم على إحدى رحلات المدعى عليها؛ حيث تعرضت إحدى بناته عند ربط حزام المقعد لأذي نفسي ومعنوي باتساخ يدها وملابسها نتيجة وجود أوساخ على المقعد والحزام مما أدى إلى تغيير مقعدها والتفريق بينها وبين شقيقتها في مقاعدهن.

وأكد على إقرار الجهة بحدوث الواقعة مما يوجب مسؤوليتها حيث إن اتساخ بدن وملابس ابنة المدعى وما سببه من أذى نفسي ومعنوي طوال فترة الرحلة إضافة إلى مدة البقاء في المطار مسافة الانتقال إلى مقر الإقامة المنشود، وكذلك تفريق بناته في مقاعدهن وإشغال ذهنه في رقابتهن، وإصابة البنات بالحرج والخوف من الابتعاد عن أبيهن، وتضرر والدتهن النفسي لما وقع لبناتها.

وأشار إلى أنه أجمع العلماء على التعويض عن الضرر المعنوي إذا كان تابعا لضرر مادي، فيما أثر ذلك تم: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعى وزوجته وابنتيه التعويض الذي قدرته الدائرة.

 

 

الخطوط السعودية
تعويض
ركاب
مسافرين
مقعد الطائرة

التعليقات

شيخين1
شيخين1 عدد التعليقات : 698
منذ 14 دقيقة
أجمع العلماء على التعويض عن الضرر المعنوي
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53017
منذ 13 دقيقة
ممتاز جدا ولكن كم مبلغ التعويض

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يخلي ابوها لها ولسيارتها
ابو عمار
يستاهل كل خائن لوطنه القصاص تعزيرا
ابو عمار
المفروض تتم مراعاة اللي عليهم مخالفات ورواتبهم قليله لا تكفي الى 10 ايام من الشهر
بومشاري
يسب دين ولي امر الطالب ويسب اصله هذا المفروض سجن مؤبد قليل في حقه
ابو عمار
ممتاز جدا ولكن كم مبلغ التعويض

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