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برلمانية هندية: شرب بول البقر يشفي من كورونا

منذ ساعة
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برلمانية هندية: شرب بول البقر يشفي من كورونا

نيودلهي (صدى):
إدعت إحدى أعضاء البرلمان الهندي أن شرب بول البقر يشفي من جميع الأمراض المعدية، قائلة إن فضلات البقر أنقذتها من كوفيد-19.

وقالت "براجيا سينغ ثاكور " وهي سياسية من حزب بهاراتيا جاناتا تمثل مدينة بوبال الهندية، إن هناك بحثًا علميًا لدعم مزاعم قد تكون غريبة وأضافت: "كثير من الباحثين يقولون إن بول البقر مضاد حيوي".

وأضافت "بعد الادعاءات البحثية ، وجدنا أن شرب بول البقر يشفي من جميع الأمراض المعدية"، عندما تم الضغط عليها بشأن الدراسة ، ادعت أنها تم إجراؤها من قبل علماء في ألمانيا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وتابعت: “أنا أستهلك بول البقر يوميا وهو نوع من الحمض الذي ينقي جسدي، كما أنه ينقي الرئتين ويقيني من الإصابة بعدوى كورونا أنا لا أتناول أي دواء ضد كوفيد لكني بخير".

واستكملت:"إذا أراد شخص ما أن يأخذ بول البقر فيمكنه القدوم إلي وسأصف جرعة البول المطلوبة"، في السابق ، أثارت محبة البول السخرية عندما قالت إن طهو البقرة شفاها من السرطان.

كورونا
البول
الأمراض المعدية
برلمانية هندية
فضلات البول
بول البقر

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133612
منذ 46 دقيقة
ههههههههههههههههههههه استغفر الله ..

.. تستاهلين اكثر بعد ..

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
الحمدلله
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
يا ساتر ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيهم ويعافيهم مما اصابهم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفقين خير كل المتقدمين ..

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