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أمير قطر يستقبل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف

منذ 4 ساعات
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أمير قطر يستقبل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف

نايف السالم (صدى):
استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في الديوان الأميري بالدوحة، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية.

ونقل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لسموه، وتمنياتهما - حفظهما الله - لدولة قطر حكومة وشعباً دوام الرقي والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح.

وزير الداخلية
الدوحة
خادم الحرمين الشريفين
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
أمير قطر
العلاقات الثنائية
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17283
منذ ساعة
أمسح..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17283
منذ 44 دقيقة
أين العلم السعودي !
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133631
منذ 36 دقيقة
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تطنقس على هامته ، سبحان من وقاه ما انكسرت رقبته ..
ابو محمد 😎 ✍️
مبروك وباالرفاء والبنين ..
ابو محمد 😎 ✍️
تركها صاحبها بدون تأمين الوقوف ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..

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