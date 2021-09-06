انتهاء الفترة المجانية لمشاهدة مباريات دوري المحترفين بتقنية HD على قنوات SSC

نواف السالم (صدى):
أعلنت شبكة قنوات "SSC" الفضائية، اليوم الاثنين، عن انتهاء الفترة المجانية، التي سبق أن حددتها الشبكة لنقل مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقنية "HD".
وأشارت الشبكة إلى أنه اعتبارًا من اليوم، الموافق 6 سبتمبر، يمكن متابعة المسابقات السعودية على شاهد VIP بتقنية HD من خلال باقات الاشتراك الشهرية التي أتاحتها، والتي تتراوح بين 57.99 ريال و74.99 ريال.
وكانت الشبكة قد كشفت، في يوليو الماضي، أنه يمكن مشاهدة مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري المحترفين، وكأس السوبر السعودي، بشكل مجاني على قنوات SSC الفضائية بتقنية SD، وذلك على منصة "شاهد"، وكذلك على أجهزة الاستقبال عبر القمر الصناعي "عرب سات".
كما أتاحت مشاهدة المسابقات، مع تغطية شاملة لتلك المباريات ومحتوى برامجي متنوع واستوديوهات تحليلية، وذلك بتقنية الصورة فائقة الدقة HD، على "شاهد VIP" بشكل مجاني إلى 5 سبتمبر الجاري.