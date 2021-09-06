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تنبيه لمستخدمي طرق جازان من هطول أمطار ورياح

منذ 50 دقيقة
1570
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تنبيه لمستخدمي طرق جازان من هطول أمطار ورياح

جازان (صدى):
أصدر أمن الطرق، اليوم الاثنين، ‏تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة جازان، بأن المنطقة قد تشهدُ هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة  يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية.

وأوضح أمن الطرق أن ذلك يحد من مدى الرؤية الأفقية ، لذا يجب أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة للحفاظ على سلامة الجميع.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار إلى أن ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة،  في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة.

 

 

أمطار
جازان
طقس
أمن الطرق
رياح

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133602
منذ 24 دقيقة
الله يستر على الاجواد ..

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
كل فاشل يتمنى كل من حوله أن يكونوا مثله..
زعيم اااسيا
ياما ال الفقر وده اثمامه ازين ولا اشتروا زحاليق ومراجيح عشان يرتاح نفسيا ماشوهه سمعه الكوره السعوديه غير هولاء تعلموا من جاركم الزعيم كبير...
Warman
مشت عليكم كلكم للاسف حنان الاب لايحتاج مثل هذه الرسائل. وش معنى السياره ومظله وتصوير هالموقف بالذات. هل اختزل حنان الاب في وضع مظله....
أبوفهد
يا جستنية باشا هل تتوقع النصر يتخلى عن حمدالله ؟ أويعرضه على أحد ! حدالله يعتبر أحد لبنات النادي ولن يترك العالمي إلا في...
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ..

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