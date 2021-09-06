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ذولا اللى ما عندهم مزح
منذ ساعة
715
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التعليقات
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 14219
منذ ساعة
إستغلال النشاط والعافية، فيما لا فائدة مرجوة منه..
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 133602
منذ 36 دقيقة
فاسدون فاسقون ..
.. عليهم من الله مايستحقون ..
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أحدث التعليقات
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