الفرق بين أعراض كورونا والإنفلونزا الموسمية و "الخنازير"

أميرة خالد (صدى):
كشف أطباء أن هناك تغييرات طفيفة في أعراض الأمراض الفيروسية، ومن بينها كوفيد-19 في المرحلة الأولية مما يجعل من الصعب التمييز بين الإنفلونزا العادية وإنفلونزا الخنازير وكوفيد-19.
وأشار الأطباء إلى أهمية معرفة الفرق بينها ليحافظ المرء على سلامته الشخصية وسلامة الأشخاص من حوله في البيت والعمل.
وتتشابه أعراض الإنفلونزا الموسمية وإنفلونزا الخنازير إلى حد كبير. وتشمل قائمة الأعراض الأكثر شيوعًا في أمراض الجهاز التنفسي التي تسببها فيروسات الإنفلونزا الموسمية والخنازير ما يلي:
وتشمل الأعراض : " حمى وقشعريرة الإحساس بالحمى دون ارتفاع في درجة الحرارة، السعال الذي يمكن أن يكون جافًا أو مصحوبًا بالبلغم، الشعور بضيق في التنفس، التعب والإعياء، والدوار، الإحساس بالإغماء.
كما تشمل : التهاب الحلق، سيلان الأنف، احتقان الأنف أو انسدادها، آلام العضلات، الصداع والغثيان، القيء، فقدان الشهية إسهال، فقدان حاسة الشم.
في حين تشمل الأشكال الأكثر شدة من المضاعفات الالتهاب الرئوي وضيق أو فشل الجهاز التنفسي والالتهابات، التي تهدد الحياة، والنوبات القلبية والسكتة الدماغية وخلل أو فشل العديد من الأعضاء والتهاب الدماغ والعضلات والجلطات الدموية في الأوعية الدموية، التي تغذي الرئتين والأطراف وعدوى ثانوية بكتيرية وفطرية.