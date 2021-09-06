بالفيديو.. شمس الكويتية توضح سبب تغيّر شكلها: "بنحط فيلر وبوتوكس"

خالد الظفيري (صدى):
ردت الفنانة شمس الكويتية على بعض الساخرين من شكلها بعدما تغيّرت ملامحها، موضحة سبب انتفاخ شفاهها.
وظهرت الفنانة الخليجية في مقطع فيديو على سناب شات مؤكدة أن سبب انتفاخ شفاهها هو استخدامها للفلتر الموجود بإحدى التطبيقات.
وعلقت قائلة: "لو منك إن طلعت وسبتني، مو واحد على فكرة، كل 500 ولا 1000 واحد معروفين، الحين جبت أنت لنفسك البلا، ليش تبينون للناس إنكم مبسبسين إذا أنا سترت عليكم ليس تفضحون نفسكم.. طالعين بيتكلموا ويقولوا براطمها".
وأضافت: "اللي يقول سيليكون لو حتى حاطة سيليكون ما خصهم بالهرمونات لكن الفيلر والبوتوكس، لكن ده كان فلتر، كلنا بنحط فيلر وبوتوكس الله يكرم اللي اخترعهم".