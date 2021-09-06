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بالفيديو.. شمس الكويتية توضح سبب تغيّر شكلها: "بنحط فيلر وبوتوكس"

منذ 7 ساعات
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بالفيديو.. شمس الكويتية توضح سبب تغيّر شكلها: "بنحط فيلر وبوتوكس"

خالد الظفيري (صدى):
ردت الفنانة شمس الكويتية على بعض الساخرين من شكلها بعدما تغيّرت ملامحها، موضحة سبب انتفاخ شفاهها.

وظهرت الفنانة الخليجية في مقطع فيديو على سناب شات مؤكدة أن سبب انتفاخ شفاهها هو استخدامها للفلتر الموجود بإحدى التطبيقات.

وعلقت قائلة: "لو منك إن طلعت وسبتني، مو واحد على فكرة، كل 500 ولا 1000 واحد معروفين، الحين جبت أنت لنفسك البلا، ليش تبينون للناس إنكم مبسبسين إذا أنا سترت عليكم ليس تفضحون نفسكم.. طالعين بيتكلموا ويقولوا براطمها".

وأضافت: "اللي يقول سيليكون لو حتى حاطة سيليكون ما خصهم بالهرمونات لكن الفيلر والبوتوكس، لكن ده كان فلتر، كلنا بنحط فيلر وبوتوكس الله يكرم اللي اخترعهم".

شمس
شمس الكويتية
فيلر
فوتوكس
سيليكون

التعليقات

جاسم
جاسم عدد التعليقات : 1
منذ 6 ساعات
انت ما انت محترمه تزيني لبيتك ولزوجك القران حدد امام من تكشفين هالشيفه ولكن تمردتو على الدين وفضلتو كلام المتابعين طبعا كل واحد يختلف عن الثاني في طلباته وانت ما عندك مشكله تلبين
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133631
منذ 5 ساعات
ياهملاااالي من هاالبدونه ..

.. اقول شوفي لك مواعز وكم شاة واسرحي بهن واحمدي ربك وانعمي .. اتركي الفلير ترى ماوراكي الا القبير ، يا باالجنه او باالسعير .. اني خيرتك فااتاري ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17283
منذ ساعة
لوحة خارطة الشيطان .. من الفخر إلى النحر

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تطنقس على هامته ، سبحان من وقاه ما انكسرت رقبته ..
ابو محمد 😎 ✍️
مبروك وباالرفاء والبنين ..
ابو محمد 😎 ✍️
تركها صاحبها بدون تأمين الوقوف ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..

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