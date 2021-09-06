طبيب عبدالله عطيف: إجراء عملية جديدة لركبته له مضاعفات سلبية

نواف السالم (صدى):
طالب الطبيب الإسباني رامون كوجات، الذي سبق أن أجرى عملية الرباط الصليبي لنجم الهلال عبدالله عطيف، اللاعب بضرورة زيارته خلال الفترة المقبلة لإعطائه حقن بلازما لعلاج إصابته الأخيرة.
وأكدت أشعة الرنين المغناطيسي المبدئية التي أجريت لعطيف، سلامة رباطه الصليبي الأمامي، وتعرضه لإصابة في الغضروف الداخلي للركبة وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي، وذلك في الشوط الأول من مباراة المنتخب ضد فيتنام.
وشدد الطبيب الإسباني على عبدالله عطيف بالانتظام خلال الفترة المقبلة في برنامج تأهيلي بشرط وضع ركبته ممدودة لمدة أربعة أسابيع من دون ثني، حتى يلتئم الرباط الجانبي من نفسه، مؤكدًا أن موضوع إجراء عملية جديدة لركبته سيكون له مضاعفات سلبية، كونه سبق أن أجرى في الموضع نفسه عملية جراحية، لذلك طالبه بالخضوع للبرنامج التأهيلي فقط.
وكانت قد كشفت تقارير، أن عطيف سيطير خلال الأسبوع الجاري إلى مدينة برشلونة، لزيارة الطبيب رامون كوجات، لرغبته في إجراء كشف إضافي، وهو الأمر الذي سيحدد له برنامجه العلاجي والتأهيلي، ومن المنتظر أن تتراوح مدة علاج اللاعب من 4 إلى 6 أسابيع قبل العودة للمشاركة في المباريات.