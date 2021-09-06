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بالفيديو.. مواطنة تنقل الأسر المحتاجة مجانًا بسيارتها في تبوك

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. مواطنة تنقل الأسر المحتاجة مجانًا بسيارتها في تبوك

تبوك (صدى):
قررت مواطنة من منطقة تبوك، بتخصيص ساعات من يومها لنقل الأسر المحتاجة مجانا بواسطة سيارتها، حيث بدأت ذلك منذ أكثر من عامين.

وقالت المواطنة لـ قناة الإخبارية، إنها كانت تعاني من الانتقال لتلبية مطالبها وعدم وجود عمل، وعندما وجدت وظيفة وامتلكت سيارة عاهدت نفسها على نقل الأسر المحتاجة.

وأضافت أنها بدأت من منذ عام 2029، حيث تنقل الأسر التي لا تمتلك سيارة، من أجل شراء الأدوية أو الطعام.

وتابعت أنه بحكم عملها كإدارية في أحد المستشفيات، تقوم بعرض خدماتها بشكل لبق على المراجعين الذين ليس لديهم سيارة.

وأشارت إلى أنها تقوم بنقل النساء الكبيرات بالسن وذوي الهمم والمعنفات والأسر التي لا يوجد لها أبناء. وأنهم يتواصلون معها لنقلهم في أي وقت.

سيارة
المملكة
منطقة تبوك
مواطنة
الأسر المحتاجة
ذوي الهمم
تخصيص ساعات

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133612
منذ 3 ساعات
جزاها الله خير وبارك لها فيما اعطاها .. آمين ..
ابو علي
ابو علي عدد التعليقات : 220
منذ 41 دقيقة
انتشر النفاق في المجتمع بشكل غير طبيعي الواحد صار يصور وهو يتبرع ولا يعمل شي
يطلب الأجر من الناس وليس من رب الناس الله المستعان

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
الحمدلله
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
يا ساتر ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيهم ويعافيهم مما اصابهم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفقين خير كل المتقدمين ..

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