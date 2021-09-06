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الزحمة في قطارات الهند وسط الكورونا

منذ 55 دقيقة
269
1

التعليقات

جاسم
جاسم عدد التعليقات : 268
منذ 22 دقيقة
شفت هذا على الطبيعه مساكين هناك وعندنا شياطين

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
ألروافض اعداء الدين والوطن يأكلون من خيرات الوطن وولائهم لاسيادهم في طهران خونه لا يمكن الوثوق في الروافض إلا إذا تبرأوا من التشيع البغيض...
شيخين١
حلوه ٣مدارس تحت الانشاء لية ماجبتوها جاهزة
شيخين١
وين يرحون مصيرهم تلئبيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل

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