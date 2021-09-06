امرأتان تضعان السم في عصير طفل لخلافات مع والدته

القاهرة (صدى):
شهدت مصر واقعة مروعة حينما قامت امرأتان باستدراج طفل يبلغ من العمر 4 سنوات وقتله عبر تسميم عصير قدم له، وذلك بسبب خلافات مع والدته.
وعثرت الجهات الأمنية على كيس بلاستيكي على حافة إحدى المجاري المائية، بداخله جثة طفل يبلغ 4 سنوات من العمر، متغيب عن مسكنه منذ 25 أغسطس الماضي، بكامل ملابسه، ووجود قطعة من القماش ملفوفة حول عنقه، وبه كدمة بالجبهة.
واتضح أن وراء ارتكاب الواقعة سيدتين، لوجود خلافات بينهما وبين والدة الطفل المشار إليه، حيث قامتا باستدراج الطفل لمسكنهما وإعطائه علبة عصير تحتوي على مادة سامة، وتعديا عليه بقطعة حديدية (مكيال) على رأسه وخنقه باستخدام قطعة قماش حتى فارق الحياة.
وكشفت التحقيقات أنه بعد ذلك قامتا بوضعه داخل كيس بلاستيكي وإلقاء الجثة بالمجرى المائي، حيث عثر عليه؛ ليتم القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدتا عن الأدوات المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.