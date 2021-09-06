نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

امرأتان تضعان السم في عصير طفل لخلافات مع والدته

منذ ساعة
1434
4
امرأتان تضعان السم في عصير طفل لخلافات مع والدته

القاهرة (صدى):
شهدت مصر واقعة مروعة حينما قامت امرأتان باستدراج طفل يبلغ من العمر 4 سنوات وقتله عبر تسميم عصير قدم له، وذلك بسبب خلافات مع والدته.

وعثرت الجهات الأمنية على كيس بلاستيكي على حافة إحدى المجاري المائية، بداخله جثة طفل يبلغ 4 سنوات من العمر، متغيب عن مسكنه منذ 25 أغسطس الماضي، بكامل ملابسه، ووجود قطعة من القماش ملفوفة حول عنقه، وبه كدمة بالجبهة.

واتضح أن وراء ارتكاب الواقعة سيدتين، لوجود خلافات بينهما وبين والدة الطفل المشار إليه، حيث قامتا باستدراج الطفل لمسكنهما وإعطائه علبة عصير تحتوي على مادة سامة، وتعديا عليه بقطعة حديدية (مكيال) على رأسه وخنقه باستخدام قطعة قماش حتى فارق الحياة.

وكشفت التحقيقات أنه بعد ذلك قامتا بوضعه داخل كيس بلاستيكي وإلقاء الجثة بالمجرى المائي، حيث عثر عليه؛ ليتم القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدتا عن الأدوات المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

مصر
جريمة
طفل
قتل
خلافات
السم
عصير
تسميم

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133587
منذ 38 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82857
منذ 18 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82857
منذ 18 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82857
منذ 18 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

غييييوووورررر
ألروافض اعداء الدين والوطن يأكلون من خيرات الوطن وولائهم لاسيادهم في طهران خونه لا يمكن الوثوق في الروافض إلا إذا تبرأوا من التشيع البغيض...
شيخين١
حلوه ٣مدارس تحت الانشاء لية ماجبتوها جاهزة
شيخين١
وين يرحون مصيرهم تلئبيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل

أخر الأخبار

مدربة: تمارين الكارديو لا تساعد على خسارة الوزن
مدربة: تمارين الكارديو لا تساعد على خسارة الوزن
منذ 10 دقائق 1350
السفير الياباني بالرياض: أول كلمة عربية تعلمتها هي "بطة"
السفير الياباني بالرياض: أول كلمة عربية تعلمتها هي "بطة"
منذ 15 دقيقة 1371
إدارة النصر تحضر عائلة مينيزيس إلى الرياض
إدارة النصر تحضر عائلة مينيزيس إلى الرياض
منذ 20 دقيقة 1482
بالفيديو.. مواطنة تنقل الأسر المحتاجة مجانًا بسيارتها في تبوك
بالفيديو.. مواطنة تنقل الأسر المحتاجة مجانًا بسيارتها في تبوك
منذ 25 دقيقة 1614
طبيب عبدالله عطيف: إجراء عملية جديدة لركبته له مضاعفات سلبية
طبيب عبدالله عطيف: إجراء عملية جديدة لركبته له مضاعفات سلبية
منذ 31 دقيقة 1631
انقلاب مروع لشاحنة
انقلاب مروع لشاحنة
منذ 45 دقيقة 221
شجاعة دكتور تنقذ رجل من الموت
شجاعة دكتور تنقذ رجل من الموت
منذ 50 دقيقة 250
الزحمة في قطارات الهند وسط الكورونا
الزحمة في قطارات الهند وسط الكورونا
منذ 55 دقيقة 266
القتل تعزيراً بمواطن اشترك في خلية إرهابية وأطلق النار على رجال الأمن بالشرقية
القتل تعزيراً بمواطن اشترك في خلية إرهابية وأطلق النار على رجال الأمن بالشرقية
منذ ساعة 11246
بالفيديو.. شمس الكويتية توضح سبب تغيّر شكلها: "بنحط فيلر وبوتوكس"
بالفيديو.. شمس الكويتية توضح سبب تغيّر شكلها: "بنحط فيلر وبوتوكس"
منذ ساعة 961