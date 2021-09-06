إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب مركبة بمكة

مكة المكرمة (صدى):
شهد طريق ملكان بمكة المكرمة، مساء أمس الأحد، حادث تصادم وانقلاب مركبة تسبب في إصابة 5 أشخاص.
وورد بلاغ إلى غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدّسة، مساء أمس، من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم وانقلاب سيارة في منطقة ملكان بمكة المكرّمة وبه عدد من الإصابات.
وتمّ توجيه 3 فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني علي السلمي، حيث قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدّسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبيّن وجود 5 إصابات؛ تمّ تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونُقلوا الى مستشفى النور التخصّصي.