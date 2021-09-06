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إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب مركبة بمكة

منذ ساعة
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إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب مركبة بمكة

مكة المكرمة (صدى):
شهد طريق ملكان بمكة المكرمة، مساء أمس الأحد، حادث تصادم وانقلاب مركبة تسبب في إصابة 5 أشخاص.

وورد بلاغ إلى غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدّسة، مساء أمس، من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم وانقلاب سيارة في منطقة ملكان بمكة المكرّمة وبه عدد من الإصابات.

وتمّ توجيه 3 فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني علي السلمي، حيث قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدّسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبيّن وجود 5 إصابات؛ تمّ تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونُقلوا الى مستشفى النور التخصّصي.

 

 

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طريق ملكان

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133587
منذ 42 دقيقة
الله يشفيهم ولا يفجع اهاليهم فيهم .. آمين ..

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
ألروافض اعداء الدين والوطن يأكلون من خيرات الوطن وولائهم لاسيادهم في طهران خونه لا يمكن الوثوق في الروافض إلا إذا تبرأوا من التشيع البغيض...
شيخين١
حلوه ٣مدارس تحت الانشاء لية ماجبتوها جاهزة
شيخين١
وين يرحون مصيرهم تلئبيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل

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