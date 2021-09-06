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امرأة تقيم دعوى خلع بعد اعتراف زوجها لها بزواجه من صديقتها

منذ 3 ساعات
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امرأة تقيم دعوى خلع بعد اعتراف زوجها لها بزواجه من صديقتها

القاهرة (صدى):
أقامت امرأة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة في مصر، تطالب فيها بخلع زوجها، لما تعرضت إليه من أزمة نفسية ومعنوية بعد أن اعتراف زوجها بحبه وزواجه من صديقها

وقالت الزوجة: تحدثت مع زوجي عن فكرة عمل عيد ميلاد واقترحت تغيير الجو الذي نعيش به، فذهبنا للتنزه في فسحة طويلة، لكن ما فعله زوجي كان صدمة عمري التي جعلتني لا أثق برجل نهائياً"..

وأضافت : بعدما عزمت عدد من أقاربي وأصدقائي تغيب زوجي عن حضور حفل عيد الميلاد، وحضر في آخر ربع ساعة ومعه طبيبة وهي "نهال" صديقتي المقربة، واعترف أمام الحضور بأنها زوجته "حبها واتجوزها عشان بتنفخ وتشفط"".

واختتمت الزوجة: لم أجد أي طريقة للانتقام سوى الذهاب إلى محكمة الأسرة ورفع دعوى خلع ضده بعدما رفض الطلاق.

 

مصر
محكمة
دعوى خلع
محكمة الأسرة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133602
منذ 3 ساعات
مهبوله ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82857
منذ 3 ساعات
المفروض تفرح بصديقتها
أبوخالد-أبها.
أبوخالد-أبها. عدد التعليقات : 352
منذ ساعة
الرجال الأزواج ..
الذين لايقيمون أي إعتبار لمشاعر زوجاتهم ..
ولا يراعون نفسياتهن ..
حينما يقدمون على الزواج من أخرى ..
أو يفكرون بالزواج من أخرى ..
يجب عليهم أن يفقهوا جيدا ..
أن المرأة إنسان .. مكونة من مشاعر وأحاسيس ..
وإنها أرق من الرجل الذي يتصف بالقسوة غالبا ..
من حق الرجل .. الزوج .. أن يعدد إذا كان ناجحا في إدارة بيته الأول
أما .. إن كان فاشلا في إدارة بيته الأول ..
فليتق الله في بنات الناس ويدعهن في بيوتهن يسلمن من اذاه ..

نعود .. للزوج العاقل الذي يرغب في التعدد ..
والزواج من أخرى ..
الواجب عليه .. بعد تقوى الله عزوجل ..
أن يراعي مشاعر ونفسية زوجته السابقه ..
وليفهم جيدا .. أن هذا الأمر سيغضبها .. وسيسيئ لها
ليس إعتراضا على حكم الله ..
ولكنها الطبيعة البشريه في حب التملك .. والغيرة
وليعلم أن هذا الأمر .. زواجه الثاني .. سيتسبب في تحطيم نفسيتها
وهو يعتبر كمن أصيب بمصيبة كبيره ..
ولهذا .. يجب أن لا يستخدم بعض الأزواج موضوع الزواج الثاني في العبث بمشاعر الزوجة
وإيذاء الزوجة بالكلام .. أمامها .. أنه سيتزوج ..
هو يتسلى .. وهي تتعذب ..
فالعاقل .. لايتسبب في جرح كرامة ونفسية زوجته ..
وإن كان يريد أن يتزوج .. فليتزوج بدون أن يفسد نفسية زوجته الأولى ..
وليجعل الأمر لها مفاجأة .. وبكل هدوء ..
ويذكر محاسنها .. ووقوفها بجانبه فيما مضى ..
ويثني عليها أمام الجميع .. وفي اكثر من مناسبة
ولا يغضب من تصرفاتها الحاده .. وردت فعلها إن أخطأت
فإنما هي فترة .. ويزول هذا كله .. بحول الله وقوته
ثم بحسن تصرف الزوج معها ..
اللهم ألف بين قلوب الأزواج ..
واجمع كلمة الاسرة على الحب والرحمة .
مسفر الغامدي
مسفر الغامدي عدد التعليقات : 137
منذ 33 دقيقة
بارك الله فيك ياابو خالد... كلام طيب

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
كل فاشل يتمنى كل من حوله أن يكونوا مثله..
زعيم اااسيا
ياما ال الفقر وده اثمامه ازين ولا اشتروا زحاليق ومراجيح عشان يرتاح نفسيا ماشوهه سمعه الكوره السعوديه غير هولاء تعلموا من جاركم الزعيم كبير...
Warman
مشت عليكم كلكم للاسف حنان الاب لايحتاج مثل هذه الرسائل. وش معنى السياره ومظله وتصوير هالموقف بالذات. هل اختزل حنان الاب في وضع مظله....
أبوفهد
يا جستنية باشا هل تتوقع النصر يتخلى عن حمدالله ؟ أويعرضه على أحد ! حدالله يعتبر أحد لبنات النادي ولن يترك العالمي إلا في...
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ..

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