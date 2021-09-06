امرأة تقيم دعوى خلع بعد اعتراف زوجها لها بزواجه من صديقتها

القاهرة (صدى):
أقامت امرأة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة في مصر، تطالب فيها بخلع زوجها، لما تعرضت إليه من أزمة نفسية ومعنوية بعد أن اعتراف زوجها بحبه وزواجه من صديقها
وقالت الزوجة: تحدثت مع زوجي عن فكرة عمل عيد ميلاد واقترحت تغيير الجو الذي نعيش به، فذهبنا للتنزه في فسحة طويلة، لكن ما فعله زوجي كان صدمة عمري التي جعلتني لا أثق برجل نهائياً"..
وأضافت : بعدما عزمت عدد من أقاربي وأصدقائي تغيب زوجي عن حضور حفل عيد الميلاد، وحضر في آخر ربع ساعة ومعه طبيبة وهي "نهال" صديقتي المقربة، واعترف أمام الحضور بأنها زوجته "حبها واتجوزها عشان بتنفخ وتشفط"".
واختتمت الزوجة: لم أجد أي طريقة للانتقام سوى الذهاب إلى محكمة الأسرة ورفع دعوى خلع ضده بعدما رفض الطلاق.