نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

عروس تشترط على المدعوون خلع الأحذية لحضور حفل زفافها

منذ ساعتين
957
4
عروس تشترط على المدعوون خلع الأحذية لحضور حفل زفافها

متابعة- أميرة خالد (صدى):
اشترطت عروس بالغة من العمر 23 عاما على المدعوون خلع الأحذية لحضور حفل زفافها

وقالت الشابة إنها قررت أن تقيم حفل زفافها في قاعة للزفاف جديدة و لكن مدير القاعة وضع شرطا ليمنع العروس من إقامة حفل الزفاف بها.

واشترط مدير القاعة ألا يدخل المدعوون للزفاف بالأحذية، خوفا على الأثاث في القاعة، لأنها ستسخدم لأول مرة و كان حريصا أن على القاعة بشكل كبير.

وكتبت العروس على دعوات الزفاف،" ممنوع دخول قاعة الزفاف بالأحذية و من يمتنع سيقع في موقف محرج لأننا لن نتمكن من إدخاله القاعة للإحتفال ".

وتلقت الشابة الكثير من الإعتذارات من أصدقائها و أقاربها بسبب ذلك الشرط الذي اعتبره البعض إهانة.

عروس
حفل زفاف
أحذية
قاعة زفاف

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133588
منذ ساعة
الحقيقه صاحب القاعه معه حق ..

.. بعض البشر لا يحس بما يحس به المضيف عندما يدوس بحذيانه على الزل او الفرش الغالي .. يعني بعد كل عزومه لازم اغسل الفرش ..!!؟
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82857
منذ ساعة
كان حذفوها بالحذيان إلى فصخوها
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133588
منذ ساعة
هههههههههههههههههههههههصصصح ..
شيخين١
شيخين١ عدد التعليقات : 696
منذ 43 دقيقة
عزيزي المدعووالمدعوة من حقها ان تشطرد و بس مادريتو ليش طلبت خلع النعال عشان تقول شكرا على تلبية الطلب واخلعو نعليكم ووضعها على راسي وراس اهلي انتم تستاهلون وضع حذائكم على راسيي وراس اهلي الي وافقوني على هاذا الطلب تستاهلون حبايبي

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

غييييوووورررر
ألروافض اعداء الدين والوطن يأكلون من خيرات الوطن وولائهم لاسيادهم في طهران خونه لا يمكن الوثوق في الروافض إلا إذا تبرأوا من التشيع البغيض...
شيخين١
حلوه ٣مدارس تحت الانشاء لية ماجبتوها جاهزة
شيخين١
وين يرحون مصيرهم تلئبيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل

أخر الأخبار

السفير الياباني بالرياض: أول كلمة عربية تعلمتها هي "بطة"
السفير الياباني بالرياض: أول كلمة عربية تعلمتها هي "بطة"
منذ 15 دقيقة 1370
إدارة النصر تحضر عائلة مينيزيس إلى الرياض
إدارة النصر تحضر عائلة مينيزيس إلى الرياض
منذ 20 دقيقة 1482
بالفيديو.. مواطنة تنقل الأسر المحتاجة مجانًا بسيارتها في تبوك
بالفيديو.. مواطنة تنقل الأسر المحتاجة مجانًا بسيارتها في تبوك
منذ 25 دقيقة 1608
طبيب عبدالله عطيف: إجراء عملية جديدة لركبته له مضاعفات سلبية
طبيب عبدالله عطيف: إجراء عملية جديدة لركبته له مضاعفات سلبية
منذ 30 دقيقة 1631
انقلاب مروع لشاحنة
انقلاب مروع لشاحنة
منذ 45 دقيقة 221
شجاعة دكتور تنقذ رجل من الموت
شجاعة دكتور تنقذ رجل من الموت
منذ 50 دقيقة 249
الزحمة في قطارات الهند وسط الكورونا
الزحمة في قطارات الهند وسط الكورونا
منذ 54 دقيقة 266
القتل تعزيراً بمواطن اشترك في خلية إرهابية وأطلق النار على رجال الأمن بالشرقية
القتل تعزيراً بمواطن اشترك في خلية إرهابية وأطلق النار على رجال الأمن بالشرقية
منذ ساعة 11241
بالفيديو.. شمس الكويتية توضح سبب تغيّر شكلها: "بنحط فيلر وبوتوكس"
بالفيديو.. شمس الكويتية توضح سبب تغيّر شكلها: "بنحط فيلر وبوتوكس"
منذ ساعة 961
وزارة التعليم توقّع مذكرة تفاهم مع "المالية" لتمويل المشروعات التعليمية
وزارة التعليم توقّع مذكرة تفاهم مع "المالية" لتمويل المشروعات التعليمية
منذ ساعة 1782