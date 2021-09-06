عروس تشترط على المدعوون خلع الأحذية لحضور حفل زفافها

متابعة- أميرة خالد (صدى):
اشترطت عروس بالغة من العمر 23 عاما على المدعوون خلع الأحذية لحضور حفل زفافها
وقالت الشابة إنها قررت أن تقيم حفل زفافها في قاعة للزفاف جديدة و لكن مدير القاعة وضع شرطا ليمنع العروس من إقامة حفل الزفاف بها.
واشترط مدير القاعة ألا يدخل المدعوون للزفاف بالأحذية، خوفا على الأثاث في القاعة، لأنها ستسخدم لأول مرة و كان حريصا أن على القاعة بشكل كبير.
وكتبت العروس على دعوات الزفاف،" ممنوع دخول قاعة الزفاف بالأحذية و من يمتنع سيقع في موقف محرج لأننا لن نتمكن من إدخاله القاعة للإحتفال ".
وتلقت الشابة الكثير من الإعتذارات من أصدقائها و أقاربها بسبب ذلك الشرط الذي اعتبره البعض إهانة.