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بالفيديو.. فتاة تكشف عن موقف مؤثر لوالدها: حتى سيارتي لها نصيب من حنانه

منذ ساعتين
12743
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بالفيديو.. فتاة تكشف عن موقف مؤثر لوالدها: حتى سيارتي لها نصيب من حنانه

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو، واقعة مؤثرة تكشف حنان الأب، حينما أقدم مواطن على وضع مظلة بيضاء اللون بجانب سيارة ابنته لحمايتها من حرارة الشمس.

وكشف الفيديو، عن الأب وهو يقف بجوار سيارة ابنته لوضع مظلة بجوارها كي تظلل عليها لحمايتها من أشعة الشمس، فيما وضعت الفتاة أغنية خلفية للفيديو جاءت كلماتها كالتالي "مافي شخص طيبته مافي أفدي قلبه الصافي من يشبهك يا بوي" .

وكتبت الفتاة على الفيديو، كلمات مؤثرة:"حتى سيارتي لها نصيب من حنانه" ، فيما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو الذي لاقى إعجابهم.

 

سيارة
المملكة
فتاة
مواطن
حرارة الشمس
مظلة
الأب

التعليقات

النشمي
النشمي عدد التعليقات : 531
منذ ساعة
عساك تردين له الدين والله يطرح فيك البركة انتي وعيالنا مير جزانا ماتطلعون منه (جعل من جابنا في الجنه )
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133587
منذ ساعة
مشهد يختزل كل معاني الرأفة والحنان ..

.. الله يحلنا من والدينا ويحنن لنا ذرياتنا .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82857
منذ ساعة
الأم والأب ما يقصرون المهم انتي يثمر فيك الحنان وتردينه وقت ما يحتاجون والى تنفخين عمرك عليهم
لأن أصبحنا نشوف المتمردات وناكرات الجميل . كثرن
الله يقلعهن

والى توفي الجميل مع والديها الله يرزقه برهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82857
منذ ساعة
الأم والأب ما يقصرون المهم انتي يثمر فيك الحنان وتردينه وقت ما يحتاجون والى تنفخين عمرك عليهم
لأن أصبحنا نشوف المتمردات وناكرات الجميل . كثرن
الله يقلعهن

والى توفي الجميل مع والديها الله يرزقه برهم
من انتم
من انتم عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
الاب افضل من الزوج
أبوخالد-أبها.
أبوخالد-أبها. عدد التعليقات : 351
منذ 28 دقيقة
أرسلني والدي .. رحمه الله ..
للذهاب لأحد الجيران .. والذي يبعد منزله عنا قليلا ..
لبعض الأمور .. حينما كنت صغيرا ..
حينما وصلت إلى بيت ذلك الرجل الكبير في سنه قليلا ..
طرقت الباب .. وانتظرت قليلا ..
سمعت صوتا من الداخل :
تفضل .. تفضل .. أدخل ..
دفعت الباب أمامي .. ودخلت المنزل ..
رأيت ذلك الرجل الطيب الحنون .. جالسا في صحن داره
وحوله بنياته الصغار جالسات بجانبه ..
كان يحفظهن القران .. ويمسح على رؤوسهن .. ويقبلهن .. ويضمهن إلى صدره الحنون
حيث أنهن فقدن أمهن .. بعد أن توفاها الله .. وانتقلت إلى رحمة الله
تفرغ ذلك الرجل الصالح لبنياته ..
وبدأ في تحفيظهن القران الكريم .. والعناية بهن ..
وتعويضهن حنان الأم الذي فقدنه بعد رحيلها ..
ما أجمل تلك البسمة التي رأيتها على محياه ..
حينما رأني داخلا ومقبلا عليه ..
بش في وجهي .. ورحب بي .. وسالني عن والدي
وهو يضم بنياته إليه في حب وحنان ورحمة وشفقة ..
لا إله إلا الله .. ما أجمل القران وأهله ..
ما أجمل الدين وأهله ..

حينما رأى ذلك الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل أبناء بنته
الحسن والحسين .. عليهما رضوان الله ورحماته ..
إستغرب من فعل رسول الله وتعجب .. وقال للرسول عليه الصلاة والسلام :
أو تقبلون صبيانكم ..!!؟؟
ثم أردف قائلا : والله إن لي عشرة من الصبيان .. ماقبلت أحدهم .. أو أحدا منهم ...!!؟؟
عند ذلك .. قال له رسول الرحمة والإنسانية .. رسول السلام ..
عليه الصلاة والسلام : وما أملك لمن نزع الله الرحمة من قلبه ....!!!!!!؟؟؟؟

ديننا .. حب ..
ديننا .. سلام .. ووئام ..
من لم يحننه قلبه على أبنائه وبناته وأمهم .. وأهله جميعا .. والناس عامة ..
فأي دين ذلك الذي يجعله قاسيا متحجرا ..

كانت المرأة .. وربما الطفل تأخذ بتلابيب حاكم المسلمين
ومن يحكم أكثر من نصف الكرة الأرضيه ..
وتوقفه الوقت الطويل .. لتشكوا إليه .. وربما ذكرته بماضيه
أيام طفولته .. وهو واقف منصت لها .. في غير تضجر ..
وحينما رأها أحد الصحابة رضوان الله عليهم جميعا ..
نهرها .. وقال لها : لقد شققت على خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ..!؟
فرد عليه الفاروق .. عمر بن الخطاب .. رضي الله عنه .. قائلا :
أتركها .. فهذه التي إستمع الله إليها من فوق سبع سماوات ..
ألا أستمع لها أنا ..!!؟؟
لله درك ياعمر ..
ولله در كل أب يحن على أبنائه وخصوصا بنياته .. ويشفق عليهم ..

وهذه صورة جميلة ومعبرة ..
والتي أرسلتها هذه الفتاة لوالدها .. وهو يضع مظلة على سيارتها لتقيها من الشمس
فما أجمل قلبيهما .. الأب .. والبنت ..
الأب بحبه لإبنته .. وخوفه عليها وعلى ماتملكه ..
والبنت بذكر جميل والدها ومحاسنه .. وحفظ الود له ..
قلوب .. تربت على الحب والرحمة والشفقه ..
هنيئا لهم بوالدهم .. وهنيئا للوالد بأبنائه وبناته..
ما أجمل الحياة مع والدين حبيبين .. رحيمين .. شفوقين ..
أنس وجمال .. وسعادة ورحمة ..

يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه .. :
لاتضرب ولدك على كسر الإناء .. فإن له عمرا كعمر إبن أدم ,

الراحمون يرحمهم الله ..
إرحموا من في الأرض .. يرحمكم من في السماء ..
وإن احق من يستحق الرحمة الأهل والأبناء والبنات .. وعامة الناس
وخصوصا من كان ضعيفا مستحقا .. محتاجا ..

لايزال الناس بخير .. مادامت الرحمة بينهم ..
يتراحمون فيما بينهم .. ويتواصون على الخير ..

اللهم أرحم والدينا .. ووالدي والدينا .. وارحمنا جميعا
يااارب العالمين .
الحربي
الحربي عدد التعليقات : 972
منذ 21 دقيقة
بسم الله الرحمن الرحيم


الصراحة * راحة:

لو * فكر * بحر * نار *جهنم * كان * منع *

بنته*من * القيادة * و الإنفلات * بلا حسيب * ولا*

رقيب*

فعلآ * ناس * نظرتها * قصيرة * ما* تعرف *

معنى * المسؤولية * و لا * إدارة * شؤون * الرعية.

إنه * أحد * ضحايا* الغزو * الثقافي * الغربي* الكافر

ياخسارة * الشماغ * و العقال * على * هالأشكال 😂


مع * وافر * المحبة.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
ألروافض اعداء الدين والوطن يأكلون من خيرات الوطن وولائهم لاسيادهم في طهران خونه لا يمكن الوثوق في الروافض إلا إذا تبرأوا من التشيع البغيض...
شيخين١
حلوه ٣مدارس تحت الانشاء لية ماجبتوها جاهزة
شيخين١
وين يرحون مصيرهم تلئبيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل

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