العثور على جثة راقصة وعليها عدة طعنات في منزلها

لندن (صدى):
عثرت الشرطة في بريطانيا على جثة راقصة شابة بالغة من العمر 22 عاما، في منزلها بعد طعنها أكثر من مرة في أجزاء متفرقة من جسدها بآلة حادة، تبين من التحقيقات أنها سكين صغير.
وكان القاتل صديق الشابة وكانا يتواعدا منذ فترة، ولكن أثبتت التحريات أنه مريض نفسي وليس متزنا بما فيه الكفاية، وفقا لشهادة جيرانه وأصدقائه، فيما عثر على الشابة مقتولة في منزلها، وأكدت تحريات الشرطة أن القاتل ذلك الشاب الذي كان يتردد على منزلها منذ قرابة عام، وذلك بعد سماع شهادة جيران الشابة.
وتجدر الإشارة إلى أن القاتل عثرت عليه الشرطة بالفعل في منزله ولكنه كان منتحرا، وأكد الجيران أنه كان يعاني من سلوكيات غريبة الفترة الأخيرة فكانوا يتجنبون الحديث معه.