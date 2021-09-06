بالفيديو.. انقطاع الكهرباء اثناء غناء راغب علامة في حفل زفاف في لبنان

بيروت (صدى):
كشف الفنان اللبناني راغب علامة، عن انقطاع الكهرباء أثناء إحيائه حفل زفاف في لبنان حيث أنه استمر بالغناء مع المدعوين.
وظهر راغب علامة في مقطع فيديو وهو يحيي حفل زفاف في لبنان، لكنه فوجئ أثناء تقديمه لأغنية “قلبي عشقها” بانقطاع الكهرباء بشكل مفاجئ عن حفل الزفاف.
وقال راغب علامة تعليقا على ردة فعل الحضور: “والله العظيم احلى قطعة كهرباء بالعالم في احلى من هيك هذه هي الطريقة اللبنانية”.
وعلق راغب علامة على الفيديو: “وانقطعت كهرباء المولد لمدة دقيقة خلال أداء أغنية (قلبي عشقها) واستمر المدعوين بغناء الأغنية وكأن شيئًا لم يكن واستمر اجمل فرح حتى الصباح".
وأضاف ” هذا هو شعب لبنان الذي يحاول زعمائه كسره، شعب لبنان المحب للحياة مبروك لعائلتي أبشي وكرم هذه الفرحة. تهاني الحارة للعروسين جورج و تيا ".