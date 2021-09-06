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بالفيديو.. انقطاع الكهرباء اثناء غناء راغب علامة في حفل زفاف في لبنان

منذ 4 ساعات
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بالفيديو.. انقطاع الكهرباء اثناء غناء راغب علامة في حفل زفاف في لبنان

بيروت (صدى):
كشف الفنان اللبناني راغب علامة، عن انقطاع الكهرباء أثناء إحيائه حفل زفاف في لبنان حيث أنه استمر بالغناء مع المدعوين.

وظهر راغب علامة في مقطع فيديو وهو يحيي حفل زفاف في لبنان، لكنه فوجئ أثناء تقديمه لأغنية “قلبي عشقها” بانقطاع الكهرباء بشكل مفاجئ عن حفل الزفاف.

وقال راغب علامة تعليقا على ردة فعل الحضور: “والله العظيم احلى قطعة كهرباء بالعالم في احلى من هيك هذه هي الطريقة اللبنانية”.

وعلق راغب علامة على الفيديو: “وانقطعت كهرباء المولد لمدة دقيقة خلال أداء أغنية (قلبي عشقها) واستمر المدعوين بغناء الأغنية وكأن شيئًا لم يكن واستمر اجمل فرح حتى الصباح".

وأضاف ” هذا هو شعب لبنان الذي يحاول زعمائه كسره، شعب لبنان المحب للحياة مبروك لعائلتي أبشي وكرم هذه الفرحة. تهاني الحارة للعروسين جورج و تيا ".

لبنان
راغب علامة
الكهرباء
حفل زفاف
راغب

التعليقات

ابو بدر المدريدي
ابو بدر المدريدي عدد التعليقات : 1101
منذ 36 دقيقة
لبنان فوق صفيح ساخن !!

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
كل فاشل يتمنى كل من حوله أن يكونوا مثله..
زعيم اااسيا
ياما ال الفقر وده اثمامه ازين ولا اشتروا زحاليق ومراجيح عشان يرتاح نفسيا ماشوهه سمعه الكوره السعوديه غير هولاء تعلموا من جاركم الزعيم كبير...
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