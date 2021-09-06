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بالفيديو.. الممرضة النيوزيلندية تكشف تفاصيل انقاذها لشاب تعرّض لحادث بالطائف

منذ ساعة
2216
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بالفيديو.. الممرضة النيوزيلندية تكشف تفاصيل انقاذها لشاب تعرّض لحادث بالطائف

الطائف (صدى):
روت الممرضة النيوزيلندية التي انقذت شاب تعرّض لحادث مروري بمدينة الطائف، كيفية تعاملها مع هذا الموقف.

وقالت الممرضة كارول خلال حديثها في برنامج "ياهلا" إنها فوجئت بالحادث الذي تعرّض له الشاب، وكانت تبحث عن المنطقة الآمنة لكي تتمكن من مساعدته، بعيدا عن الطريق.

وأشارت إلى أنها فحصت مدى وعي الشاب عند وصولها للتأكد من وعيه، حيث طلبت من المحيطين به عدم تحريكه.

وأكدت على أن أكثر الأشياء التي أعجبت بها في المملكة طريقة التعامل معها، والطقس الحار، قائلة : "التعامل مع الناس هنا جيد".

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حادث
الطائف
الممرضة النيوزيلندية
كارول

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133572
منذ 32 دقيقة
ممتاز ..

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أحدث التعليقات

محمد القحطاني
لو ذهب الى اندونيسيا مرشد سياحي كان أفضل له من التملق على مطرود آسيا
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صنيان
رايحين فيها بس والله ماوفر اي وحده فيهم
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..

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