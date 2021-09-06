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بالفيديو.. مواطنة تفتتح مطعما وتطور أكلاتها الشعبية للوصول إلى العالمية في الباحة

منذ ساعتين
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بالفيديو.. مواطنة تفتتح مطعما وتطور أكلاتها الشعبية للوصول إلى العالمية في الباحة

الباحة (صدى):
افتتحت مواطنة مطعما في إحدى قرى منطقة الباحة؛ حيث تعمل على تطوير أكلاتها الشعبية للوصول إلى العالمية.

وأوضحت الشيف روان علي الغامدي، أنها اكتسبت الطبخ من والدتها، لافتة إلى أن والدتها هي الخبرة والشيف المعتمد الذي نقل إليها خبرته في مجال الطبخ، كما أنها ناجحة وأرادت أن تحذو حذوها، بحسب قناة "العربية" .

وقالت الشيف روان، أنها أرادت أن تعرف السياح على الأكلات الشعبية في الجنوب، مؤكدة أن تتلقى الدعم الكامل، فيما منطقة الباحة منطقة سياحية زراعية من الدرجة الأولى تستقطب الكثير من السياح والزوار، لافتة إلى أن من أهدافها هي زيادة خبرتها وتمكينها في هذا المجال، وأن تصبح معروفة وعلى قدر الثقة، وتكوين معهد لاستقطاب الشباب والشابات لتعليم فنون الطهي.

الباحة
مطعم
المملكة
مواطنة
أكلات شعبية
مجال الطبخ

التعليقات

???
??? عدد التعليقات : 28
منذ ساعة
ما شاء الله عليك يابنت البلد تستاهلين كل خير وفتح الله لك أبواب الرزق تكسبين المال من صنع يدك وبتمسكك بدينك والحجاب

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محمد القحطاني
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صنيان
رايحين فيها بس والله ماوفر اي وحده فيهم
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..

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