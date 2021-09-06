نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

سمية الخشاب توجه رسالة للنساء: "حرام تعيشي خاضعة لشخص"

منذ ساعتين
1239
3
سمية الخشاب توجه رسالة للنساء: "حرام تعيشي خاضعة لشخص"

القاهرة (صدى):
وجهت الفنانة المصرية سمية الخشاب رسالًة إلى النساء، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أهمية الاستقلال المادي بالنسبة لهن.

وقالت الخشاب عبر حسابها على " تويتر "كل واحدة تحاول تستقل ماديًا وتطور من نفسها عشان حرام تعيش خاضعة لشخص مبتحبوش وبيعنفها لمجرد إنها محتاجاه ماديا".

وأضافت : " عشان في ناس بتستحمل الشخص اللي معاها لمجرد إنها محتاجة ماديات ولأنها فبيت أهلها كانت حاسة أنها تقيلة عليهم ومش قادرين على مصاريفها".

ويذكر أن الخشاب دائمة الدعم للنساء على جميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها،وخصوًصا على تويتر، فتدعوهن بشكل دائم لتطوير شخصياتهن.

 

سمية الخشاب
الخشاب
الاستقلال المادي
ماديات

التعليقات

خالد
خالد عدد التعليقات : 1490
منذ ساعة
طبعا لازم تكوني دايره على حل شعرك .
ابو بدر المدريدي
ابو بدر المدريدي عدد التعليقات : 1100
منذ ساعة
روحي بلطي البلاط يا بتاع ال 6 أزواج وكلها طلاق.!! عارف لية يا دودة ولا أعلم وش السبب في الطلاقات كلها.!؟
ساهر
ساهر عدد التعليقات : 2862
منذ 59 دقيقة
يالبى (الشوقر مامي) اخ

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

محمد القحطاني
لو ذهب الى اندونيسيا مرشد سياحي كان أفضل له من التملق على مطرود آسيا
قمر وراكب همر
غسيل أمــوال مع البخار وسلامتكم
قمر وراكب همر
غسيل أمــوال مع البخار وسلامتكم
صنيان
رايحين فيها بس والله ماوفر اي وحده فيهم
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..

أخر الأخبار

بالفيديو.. فتاة تكشف عن موقف مؤثر لوالدها: حتى سيارتي لها نصيب من حنانه
بالفيديو.. فتاة تكشف عن موقف مؤثر لوالدها: حتى سيارتي لها نصيب من حنانه
منذ 28 دقيقة 10770
عروس تشترط على المدعوون خلع الأحذية لحضور حفل زفافها
عروس تشترط على المدعوون خلع الأحذية لحضور حفل زفافها
منذ 37 دقيقة 518
"الحصيني": اليوم الاثنين أول ايام الصفري
"الحصيني": اليوم الاثنين أول ايام الصفري
منذ 57 دقيقة 1690
ملتقى التوظيف بمدينة السيح يطرح 1800 فرصة وظيفية غداً
ملتقى التوظيف بمدينة السيح يطرح 1800 فرصة وظيفية غداً
منذ ساعة 1554
بالفيديو.. انقطاع الكهرباء اثناء غناء راغب علامة في حفل زفاف في لبنان
بالفيديو.. انقطاع الكهرباء اثناء غناء راغب علامة في حفل زفاف في لبنان
منذ ساعة 721
العثور على جثة راقصة وعليها عدة طعنات في منزلها
العثور على جثة راقصة وعليها عدة طعنات في منزلها
منذ ساعة 1247
السديس يدشن مشروع تسجيل تلاوات أئمة الحرمين الشريفين للمصحف الشريف
السديس يدشن مشروع تسجيل تلاوات أئمة الحرمين الشريفين للمصحف الشريف
منذ ساعة 1643
غرفة المدينة المنورة تعلن عن وظائف شاغرة
غرفة المدينة المنورة تعلن عن وظائف شاغرة
منذ ساعة 1646
رحيل الفنان المصري سمير الملا
رحيل الفنان المصري سمير الملا
منذ ساعة 993
بالفيديو.. الممرضة النيوزيلندية تكشف تفاصيل انقاذها لشاب تعرّض لحادث بالطائف
بالفيديو.. الممرضة النيوزيلندية تكشف تفاصيل انقاذها لشاب تعرّض لحادث بالطائف
منذ ساعة 2211