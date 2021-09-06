سمية الخشاب توجه رسالة للنساء: "حرام تعيشي خاضعة لشخص"

القاهرة (صدى):
وجهت الفنانة المصرية سمية الخشاب رسالًة إلى النساء، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أهمية الاستقلال المادي بالنسبة لهن.
وقالت الخشاب عبر حسابها على " تويتر "كل واحدة تحاول تستقل ماديًا وتطور من نفسها عشان حرام تعيش خاضعة لشخص مبتحبوش وبيعنفها لمجرد إنها محتاجاه ماديا".
وأضافت : " عشان في ناس بتستحمل الشخص اللي معاها لمجرد إنها محتاجة ماديات ولأنها فبيت أهلها كانت حاسة أنها تقيلة عليهم ومش قادرين على مصاريفها".
ويذكر أن الخشاب دائمة الدعم للنساء على جميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها،وخصوًصا على تويتر، فتدعوهن بشكل دائم لتطوير شخصياتهن.