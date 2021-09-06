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رحيل الفنان المصري سمير الملا

منذ ساعة
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رحيل الفنان المصري سمير الملا

القاهرة (صدى):
رحل عن عالمنا الفنان والطبيب المصري سمير الملا، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب في جامعة عين شمس في مصر، صباح اليوم الاثنين، بعد صراع مع المرض.

وأوضحت التقارير، أنه قررت أسرة الطبيب والفنان الراحل، أداء صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة المصرية.

ويعتبر الطبيب الراحل من أشهر الأطباء الذين شاركوا بالأعمال الفنية ودخلوا مجال الفن، حيث استطاع أن يدمج وظيفته الطبية كأستاذ في جراحة المخ والأعصاب بالتمثيل في السينما والتليفزيون، فيما شارك في أكثر من 50 عملا فنيا، تنوعت ما بين المسلسلات والأفلام السينمائية.

وكان آخر أعماله المشاركة في مسلسل "صاحب السعادة" ، مع الفنان المصري الكبير عادل إمام عام 2014، ويعد من أبرز الأعمال الفنية التي شارك فيها الفنان والطبيب الراحل، الجزء الثاني من مسلسل رأفت الهجان عام 1990، مع الفنان المصري الراحل محمود عبدالعزيز، وقام حينها بدور ضابط بإدارة المخابرات المصرية.

 

 

مصر
وفاة
مخ وأعصاب
فن ومشاهير
سمير الملا

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10114
منذ 54 دقيقة
ربنا يرحمه برحمته و يصبر اهلة

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الله يعين ..

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