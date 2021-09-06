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صورة نادرة من الرياض زمن السبعينات الميلادية
منذ 52 دقيقة
390
1
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التعليقات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عدد التعليقات : 82842
منذ 35 دقيقة
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أحدث التعليقات
kkkk
حريم صايعه
kkkk
المفروض الباب مفتوح للجميع
kkkk
وين امانة الرياض وشركة المياه كلن يغنى على ليلاه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
👍👍👍👍👍
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
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