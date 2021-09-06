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فيديو..أهالي حي العارض يطالبون الجهات المسؤولة بحل أزمة الطرق وقلة المدارس

منذ ساعة
1472
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فيديو..أهالي حي العارض يطالبون الجهات المسؤولة بحل أزمة الطرق وقلة المدارس

عادل الحربي (صدى):
ناشد أهالي حي العارض بالرياض، الجهات المسؤولة، بحل مشكلة الطرق التي يعانون منها وتشهد كثيرا من الحوادث.

واستضاف برنامج "ياهلا" إحدى ممثلي الحي تدعى "أم مؤيد" لتوثق معاناة سكان العارض وترفع مطالب أهل الحي للمسؤولين.

وأشارت أم مؤيد إلى أنه من أبرز مطالب أهل الحي "تنظيم الشوارع، وافتتاح المدارس، وحل أزمة انتشار العمالة المخالفة، ومشكلة النظافة".

وقالت المواطنة: "الطرق فيها حوادث كثيرة ومميتة، والتقاطعات عشوائية، والشوارع بدون أرصفة".

وأضافت: "لا توجد خدمات بالحي، ولا مراكز صحية، وتوجد فقط 3 مدارس تحت الإنشاء".

الرياض
المملكة
يا هلا
حي العارض
طرق الرياض

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 458
منذ 10 دقائق
وين امانة الرياض وشركة المياه كلن يغنى على ليلاه

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أحدث التعليقات

kkkk
حريم صايعه
kkkk
المفروض الباب مفتوح للجميع
kkkk
وين امانة الرياض وشركة المياه كلن يغنى على ليلاه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
👍👍👍👍👍
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق

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