فيديو..أهالي حي العارض يطالبون الجهات المسؤولة بحل أزمة الطرق وقلة المدارس

عادل الحربي (صدى):
ناشد أهالي حي العارض بالرياض، الجهات المسؤولة، بحل مشكلة الطرق التي يعانون منها وتشهد كثيرا من الحوادث.
واستضاف برنامج "ياهلا" إحدى ممثلي الحي تدعى "أم مؤيد" لتوثق معاناة سكان العارض وترفع مطالب أهل الحي للمسؤولين.
وأشارت أم مؤيد إلى أنه من أبرز مطالب أهل الحي "تنظيم الشوارع، وافتتاح المدارس، وحل أزمة انتشار العمالة المخالفة، ومشكلة النظافة".
وقالت المواطنة: "الطرق فيها حوادث كثيرة ومميتة، والتقاطعات عشوائية، والشوارع بدون أرصفة".
وأضافت: "لا توجد خدمات بالحي، ولا مراكز صحية، وتوجد فقط 3 مدارس تحت الإنشاء".